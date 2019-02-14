FİNANS

Bakan'dan önemli bayram ikramiyeleri açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.02.2019 10:09 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Bayram ikramiyeleri, evde bakım yardımında gelir şartı hesaplanmasına dahil edilemeyecek" dedi.

Bakan'dan önemli bayram ikramiyeleri açıklaması

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Bayram ikramiyeleri, evde bakım yardımında gelir şartı hesaplanmasına dahil edilemeyecek" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
bayram ikramiyesi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk

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