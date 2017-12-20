Bakan'dan yeni yıl müjdesi! Taşeron işçi düzenlemesi için tarih verdi

20 Aralık 2017 22:07
Bakan'dan yeni yıl müjdesi! Taşeron işçi düzenlemesi için tarih verdi

Maliye Bakanı Naci Ağbal, 2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı'nın görüşmeleri sırasında taşeron işçilere kadro düzenlemesi hakkında da açıklamalarda bulundu. Ağbal, "Çalışmalar teknik olarak hemen hemen tamamlandı. Ana parametrelerle ilgili kararlar da oluşturuldu. İnşallah, düzenlemeyi yılbaşından önce hayata geçireceğiz." dedi.

 2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı'nın maddelerinin görüşmelerine devam ediliyor. Ağbal, tasarının üçüncü maddesinin görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı. 

 
Varlık Fonu'nun Başbakanlığa bağlı olduğuna dikkati çeken Ağbal, fonun yatırım programının hazırlanması ve organizasyon yapısının oluşturulması konusunda çalışmaların devam ettiğini söyledi. Ağbal, 2018 yılı için 20 bin öğretmen atamasının planlandığını anımsatarak, 2018'deki toplu sözleşmeyle öğretmenlerin refahının artacağını dile getirdi. 
 
Bitcoin ile ilgili bir soru üzerine de Ağbal, "Bitcoin konusunda gerek Merkez Bankası gerek Hazine Müsteşarlığı gerek Sermaye Piyasası Kurulu gerekse Maliye Bakanlığı, bu konuyu teknik açıdan çalışıyorlar. Bir noktaya geldiğinde kurumlar arası ortak bir değerlendirme yaparak, bu konudaki hem hukuki altyapıyı hem de bu konuyla ilgili gerekli açıklamaları yaparız." şeklinde konuştu. 
 
 

TAŞERON DÜZENLEMESİ YILBAŞINDAN ÖNCE HAYATA GEÇECEK
 
Taşeron işçilere yönelik yapılacak düzenlemeyle ilgili soru üzerine de Ağbal, şunları söyledi: "Şu anda taşerondan kamuya geçiş ile ilgili düzenleme konusunda Çalışma Bakanlığımızla birlikte iki bakanlık, yoğun bir şekilde çalışıyor. Çalışmalar teknik olarak hemen hemen tamamlandı. Ana parametrelerle ilgili kararlar da oluşturuldu. İnşallah tüm taşeron firmalarda çalışan vatandaşlarımızın, bekledikleri ve bir an önce de hayata geçmesini istedikleri bu düzenlemeyi yılbaşından önce hayata geçireceğiz." 
 
Ağbal'ın ardından söz alan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, düzenlemenin Meclise gelmesi halinde her türlü olumlu katkıyı yapacaklarını belirtti. Altay, düzenlemenin KHK ile yapılmasının, içinde barındıracağı kimi adaletsizliklere yargı yolunu kapatacağı için daha büyük sorunlara yol açacağını savundu.
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Okuyucu Yorumları27 yorum
  • 64 Oy
    Garip yine aç kalacak herkes kendi adamını sokacak...!
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  • 71 Oy
    Kendi adamlarınızı sokarak adalet ve demokrat mi olacaksınız cuma hutbesinde şüphesizki allah iyiliği adaleti akrabaya yardımı emreder hayasızlığı azgınlığı ve haddi aşmayıda yasaklar o düşünüp tutasınız diye size öğüt verir.Oy veren kardeşlerim bu ayet size de geçerli malesef.tepki göstermeyen kardeşlerin siz de dilsiz şeytana dönüşmek istemezsiniz Müslüman itaatkardır ama koyun da değildir.Ömer'den bile cübbenin hesabını müslüman toplum sormuştur.
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  • 15 Oy
    @ahercetin şirketler oturdukları yerden para kazanıyorlar. ona niye bişey demiyorsun. şirket patronları hiçbir iş yapmadan para kazanmaları dahamı güzel. sende ilerde sınava girerek kadrolu işçi olabilirsin.
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  • 86 Oy
    evet akp nin yine büyük kazığı geliyor.taşeron işçi denen köleler boşuna umutlanmayın.kanun meclisten değil khk ile direkt tek kişinin emri ile çıkacak.yani bu konunun ohalle khk ile ne ilgisi olabilir?amaç sadece kadro verilmeyecek olan işçilerin dava açmalarını emgellemek.akp hukumeti 200 binden fazla kişiye kadro vermeyecek bunların büyük kısmı zaten belirlenmiş durumda.örnek herhangi bir hastahanede taşeron olarak çalışan firma işçisi sen hiç boşuna ümitlenme.sana kadro falan yok.çünkü sen kamu işçisi olursan hizmet etmeyeceksin yan gelip yatacaksın.akp işte bunu diyor ve sana kadro vermez
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  • 27 Oy
    @enteresan_adam Geri kafalılıkda bir çığır daha arkadaş oku öğren devlet zaten taşeronların parasını veriyordu üstüne birde şirketlere veriyordu şimdi şirketlere verdiği kendine kalacak artı hiç bir taşeronunda maaşında zam söz konusu bile değil aradan sadece şiirket çıkıyor belli ki memursun yazık aldığın parayı hak ediyormusun sormam gerek bir de kindarlık yapıyorsun vay arkadaş ıbanı ver her ay verdikleri parayı sana yollayım GÖZÜN DOYSUN
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  • 20 Oy
    Ağbal, "Çalışmalar teknik olarak hemen hemen tamamlandı. Ne çalışmaymış be bu. milletvekili maaşlarına zam ayarlaması olsaydı ne kadar zamanda hazırlanırda acaba :)))
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  • 20 Oy
    her seçim döneminde enayileri kandırıp oy topluyorlar geçen seçimden öncede kadro verecez diye oy topladılar yıllardır aynı yalanlarla iyi kandırıyorlar milleti
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  • 12 Oy
    Benim paramı benim tazminatımı benim yıllık iznimi benim agimi benim haklarımı neden bir başkasına verilsin neden bir başkası benim kazandığım parayı alıp bana vermesin bunun önüne neden geçilmesin bazıları bu memlekette bunları alırken neden bazıları alamasın hak adalet neden bazılarına var bazılarına yaşama şansı yok bu memlekette
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  • 12 Oy
    emekçi arkadaş akp iktidarının büyütüp bir sarmal haline dönüştürdügü bu taşaron işçilik meselesi yine kendi aklınca çözmeye çalışıyor ama yukarıdaki arkadaşın belirttigi gibi khk ile çıkan bu yasanın gerçek amlamda tam bir kadro verecegi anlamına gelmiyor 15 yıllık iktidarları boyunca hangi i şi düzgün yapmışki bu işide dogru olsun bu iktidarın inanmayın kanmayın
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  • 14 Oy
    2018 erken seçim yada 2019 seçimlerine kadar uzatıp seçimi kazanma programı başladı hadi hayırlı olsun.
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  • 9 Oy
    ülkemizde taşaron firmalar olduğu sürece vatandaşda taşaron firmada çalışanda ezilmeye mahkumdur.. 1600 tl alıyorsa 2000 tl olacak onlarda zaten belirli kişiler göz boyaması böyle olur kaynaga gelince elektrik enerjisi Türkiyede olduğu kadar başka ülkede varmı ama devletimiz ne yapıyor firmalara ihale olarak sattıyor sattın alan 16 kuruşa içinde kdv si dahil olarak aldıgı 1 kilowatt elektriği vatandaşa şuanda 41 kuruşa sattıyor firma satacağına 25 kuruştan kendin satsana firmaları neden zengin ediyosun demek ki harici işbirliğin var yada yakınların işletiyor
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  • 7 Oy
    bunlar her insanlara güzel iş yapmada olayı hep savsaklıyorlar.ama zam yapmada,arsa kamulaştırmada,fabrika satmada kanunlar anında çıkıyor.
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  • 6 Oy
    Sayın taşeron işçileri kadro almak güzel olabilir ama birde ne kadar emekli maaşı alıcağınızı hesaplayın. Kazığın büyünü emekli olunca atıyor hükumet. 2000 yılından önce sigortanız az veya yok ise 1000 TL nin altında
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  • 5 Oy
    Taşeron işçilerin kadroya alınmasına karşı olan memur arkadaşlar bunun sebebi sizler siniz sizler üzerinize düşen görevi tam anlamıyla layıkıyla yapmış olsaydınız taşeron işçilere gerek kalmazdı kamuda ama sizler her iş gördüğünüzde izin alır kaçar iş yapmaz pc başında oyun oynarsanız sizin yapacağınız bu işleri elbet yaptırmak için devlet dışarıdan hizmet alımına gitmek zorunda kalıyor çünkü sizler memursunuz çalışmasanızda maaş alıyorsunuz size hesap soran yok bu insanlar bu kadroyu yapmış oldukları işte başarılı oldukları için hak ettiler senin evladında girseydi çalışsaydı hak etseydi
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  • 17 Oy
    yazık onca üniversite okuyan dirsek çürütenlere maddi olarak yaşantısından kesen anaya babaya kpss niye varki ozaman çoçukların iyice pskolojisi bozuldu adalet değil bu tüketici kredisi çektimde okuttum halada okuyan var ama işleri yok hakkım helal değil bizimkilerde çocuk
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  • 26 Oy
    Gider ayak doldurun bakalım kadrolara,bunca üniversiteli açıkta kalsın KPS şartı getirilsin ama taşaron işçiler ilkokulu dışarıdan zorla bitirmiş sen bunları kadroya al,işte adalet bu,
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  • 1 Oy
    @rastgele1958 haklısın cok haklı keske okuyanlarada bır hak verse amaa nerdeeee
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  • 172 Oy
    hükümet memura %8 zam verirken bütçeye çok yük getirdiğinden şikayet ediyor,kaynak yok diyor bu nedenle düşük zam yapılıyor....Taşerona ait işçilerin devlet işçi kadrosuna alınmasıyla, ödenecek olan paralar nerden karşılanacağını merak ediyorum...
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  • 40 Oy
    @mehlazer61 taşeron firmaya verilen para kesildiğinde işçnin maaşı 4000 tl dahi erilse devlet karda sen ne konuşuyosun..taşeron şirket 1400 tl verdiği işçiye karşılık devletten 4000 tl ye yakın para alıyor...yoksa sendemi mütahitsin
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  • 39 Oy
    @mehlazer61 şirketlere verilen fazla paralardan karşılarlar
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