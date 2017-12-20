Bakan'dan yeni yıl müjdesi! Taşeron işçi düzenlemesi için tarih verdi

2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı'nın maddelerinin görüşmelerine devam ediliyor. Ağbal, tasarının üçüncü maddesinin görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Varlık Fonu'nun Başbakanlığa bağlı olduğuna dikkati çeken Ağbal, fonun yatırım programının hazırlanması ve organizasyon yapısının oluşturulması konusunda çalışmaların devam ettiğini söyledi. Ağbal, 2018 yılı için 20 bin öğretmen atamasının planlandığını anımsatarak, 2018'deki toplu sözleşmeyle öğretmenlerin refahının artacağını dile getirdi.

Bitcoin ile ilgili bir soru üzerine de Ağbal, "Bitcoin konusunda gerek Merkez Bankası gerek Hazine Müsteşarlığı gerek Sermaye Piyasası Kurulu gerekse Maliye Bakanlığı, bu konuyu teknik açıdan çalışıyorlar. Bir noktaya geldiğinde kurumlar arası ortak bir değerlendirme yaparak, bu konudaki hem hukuki altyapıyı hem de bu konuyla ilgili gerekli açıklamaları yaparız." şeklinde konuştu.

TAŞERON DÜZENLEMESİ YILBAŞINDAN ÖNCE HAYATA GEÇECEK

Taşeron işçilere yönelik yapılacak düzenlemeyle ilgili soru üzerine de Ağbal, şunları söyledi: "Şu anda taşerondan kamuya geçiş ile ilgili düzenleme konusunda Çalışma Bakanlığımızla birlikte iki bakanlık, yoğun bir şekilde çalışıyor. Çalışmalar teknik olarak hemen hemen tamamlandı. Ana parametrelerle ilgili kararlar da oluşturuldu. İnşallah tüm taşeron firmalarda çalışan vatandaşlarımızın, bekledikleri ve bir an önce de hayata geçmesini istedikleri bu düzenlemeyi yılbaşından önce hayata geçireceğiz."

Ağbal'ın ardından söz alan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, düzenlemenin Meclise gelmesi halinde her türlü olumlu katkıyı yapacaklarını belirtti. Altay, düzenlemenin KHK ile yapılmasının, içinde barındıracağı kimi adaletsizliklere yargı yolunu kapatacağı için daha büyük sorunlara yol açacağını savundu.