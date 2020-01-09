FİNANS
  4. Bakanı Berat Albayrak'tan çiftçilere 5 yıl vadeli ödeme müjdesi

Bakanı Berat Albayrak'tan çiftçilere 5 yıl vadeli ödeme müjdesi

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.01.2020 12:15 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sivas'ta iş dünyası temsilcileriyle bir araya geliyor. Bakan Albayrak Türkiye'nin son çeyrekte yüzde 5 büyüyeceğini söyledi. Albayrak ayrıca Ziraat Bankası geri ödemede sorun yaşayan çiftçiler için borçları yüzde 9 faizle 5 yıla kadar vadelendirileceğini duyurdu.

Bakanı Berat Albayrak'tan çiftçilere 5 yıl vadeli ödeme müjdesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomiye yönelik önemli açıklamalarda bulunuyor. Bakan Albayrak, Ziraat Bankası'nın çiftçi borçları için yüzde 9 faiz ile 5 yıl vade imkanı tanıyacağını söyledi.

2020 yılında enflasyon ve faizde kalıcı tek hanenin görüleceğini belirten Bakan Albayrak "Gıda enflasyonunda birilerinden çok çektik artık sahaya ineceğimiz bir yıl olacak" dedi.

İşte Bakan Albayrak'ın açıklamaları:

2019'u beklentilerin ötesinde bir performansla kapattık.

Türkiye 2019'un son çeyreğinde yüzde 5 büyüyecek.

Kur saldırısından bu yana Türk Lirası yüzde 10 değer kazandı.

2019 yılında yüzde 0,5'lik pozitif büyümeyi yakalayacağız.

2020'de enflasyon ve faizde kalıcı tek haneyi göreceğiz.

Türkiye küresel piyasalardaki dalgalardan etkilemeyecek bir ekonomik altyapıyı ve değişimi ortaya koymak zorunda.

Türkiye 2020'ye çok daha güçlü adımlarla giriyor.

Ziraat Bankası geri ödemede sorun yaşayan çiftçiler için borçları yüzde 9 faizle 5 yıla kadar vadelendirecek.

Gıda enflasyonunda birilerinden çok çektik artık sahaya ineceğimiz bir yıl olacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSGK duyurdu: Avukat, doktor, çalışan milyonlara müjde...SGK duyurdu: Avukat, doktor, çalışan milyonlara müjde...
Heimtextil Fuarı’na Bursa imzasıHeimtextil Fuarı’na Bursa imzası
ATBD/Terzioğlu: İsrail doğalgazı da Türkiye üzerinden taşınabilirATBD/Terzioğlu: İsrail doğalgazı da Türkiye üzerinden taşınabilir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, çiftçi, kredi,

En Çok Okunan Haberler

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

ABD'den dikkat çeken İran açıklaması: Hazırız

ABD'den dikkat çeken İran açıklaması: Hazırız

Altına yatırım yapacaklar dikkat! Uzmanından altın fiyatları yorumu

Altına yatırım yapacaklar dikkat! Uzmanından altın fiyatları yorumu

6 aylık süre uzatımı Resmi Gazete'de

6 aylık süre uzatımı Resmi Gazete'de

Bakan Albayrak'tan TürkAkım mesajı

Bakan Albayrak'tan TürkAkım mesajı

Dolar güne nasıl başladı?

Dolar güne nasıl başladı?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 1.5 saat kararı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 1.5 saat kararı

İşte Türkiye'nin Otomobili!

İşte Türkiye'nin Otomobili!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Lenovo Türkiye Genel Müdür Yardımcılığı görevine Banu Soyak atandı

Lenovo Türkiye Genel Müdür Yardımcılığı görevine Banu Soyak atandı

Heimtextil Fuarı’na Bursa imzası

Heimtextil Fuarı’na Bursa imzası

ATBD/Terzioğlu: İsrail doğalgazı da Türkiye üzerinden taşınabilir

ATBD/Terzioğlu: İsrail doğalgazı da Türkiye üzerinden taşınabilir

İhracatta 2020 hedefi 190 milyar dolar

İhracatta 2020 hedefi 190 milyar dolar

Ankara-Sivas arasını 2 saate düşürecek projenin bitiş tarihi belli oldu

Ankara-Sivas arası 2 saate düşüyor

Finans uzmanından “altın fiyatları gerilemeyecek” yorumu

Finans uzmanından “altın fiyatları gerilemeyecek” yorumu

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.