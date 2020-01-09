Bakanı Berat Albayrak'tan çiftçilere 5 yıl vadeli ödeme müjdesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomiye yönelik önemli açıklamalarda bulunuyor. Bakan Albayrak, Ziraat Bankası'nın çiftçi borçları için yüzde 9 faiz ile 5 yıl vade imkanı tanıyacağını söyledi.

2020 yılında enflasyon ve faizde kalıcı tek hanenin görüleceğini belirten Bakan Albayrak "Gıda enflasyonunda birilerinden çok çektik artık sahaya ineceğimiz bir yıl olacak" dedi.

İşte Bakan Albayrak'ın açıklamaları:

2019'u beklentilerin ötesinde bir performansla kapattık.

Türkiye 2019'un son çeyreğinde yüzde 5 büyüyecek.

Kur saldırısından bu yana Türk Lirası yüzde 10 değer kazandı.

2019 yılında yüzde 0,5'lik pozitif büyümeyi yakalayacağız.

2020'de enflasyon ve faizde kalıcı tek haneyi göreceğiz.

Türkiye küresel piyasalardaki dalgalardan etkilemeyecek bir ekonomik altyapıyı ve değişimi ortaya koymak zorunda.

Türkiye 2020'ye çok daha güçlü adımlarla giriyor.

Ziraat Bankası geri ödemede sorun yaşayan çiftçiler için borçları yüzde 9 faizle 5 yıla kadar vadelendirecek.

Gıda enflasyonunda birilerinden çok çektik artık sahaya ineceğimiz bir yıl olacak.

