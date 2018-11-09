Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 500 milyon adet üründen temsilen alınan numuneleri teste gönderdiklerini ve uygunsuz olduğu tespit edilen 14 milyondan fazla ürünün Türkiye'ye girişinin engellendiğini belirtti.
AFRİN'E GÜMRÜK KAPISI AÇILDI
Bakan Pekcan, Zeytin Dalı Gümrük Kapısı'nın 8 Kasım itibariyle devreye girdiğini açıkladı.
1612 FİRMAYA İDARİ PARA CEZASI
Bakan Pekcan, döviz kurundaki yükseliş gerekçe gösterilerek yapılan haksız fiyat artışı kapsamında 81 bin 666 ürünün denetlendiğini ve 1612 firmaya idari para cezası verildiğini söyledi.
14 MİLYON PAKET KAÇAK SİGARA YAKALANDI
Kaçakçılıkla mücadele çalışmaları hakkında konuşan Pekcan, 31 Ekim itibariyle 43,7 ton uyuşturucu ve ara kimyasal, 14 milyon paket sigara yakalandığını duyurdu. Bakan, yılın ilk 10 ayında yaklaşık 11 bin ton kaçak akaryakıt tespit ettiklerini belirtti.
Bakanlık duyurdu! 14 milyon ürünün Türkiye'ye girişi engellendi
KOSGEB'den destek aldı, Avrupa'ya ısıtmalı mont sattı
70 yıllık arabayı yeniden canlandırıp eski haline getirdi
Dolar ne kadar? 9 Kasım dolar kuru yorumları
Yurt dışından getirilen telefonların kayıt harcına zam!
Dünyanın en büyük fon yöneticisi: Doların hakimiyeti bitecek
On binden fazla araç kaderine terk edildi
Litresi 10 milyon dolar İş adamları onun için bir araya geldi
İtalya'dan zeytin sıkma makinesi istedi, gelmeyince kendisi üretti
Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması
Okuyucu Yorumları 0 yorum