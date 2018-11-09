Bakanlık duyurdu! 14 milyon ürünün Türkiye'ye girişi engellendi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 500 milyon adet üründen temsilen alınan numuneleri teste gönderdiklerini ve uygunsuz olduğu tespit edilen 14 milyondan fazla ürünün Türkiye'ye girişinin engellendiğini belirtti.

AFRİN'E GÜMRÜK KAPISI AÇILDI

Bakan Pekcan, Zeytin Dalı Gümrük Kapısı'nın 8 Kasım itibariyle devreye girdiğini açıkladı.

1612 FİRMAYA İDARİ PARA CEZASI

Bakan Pekcan, döviz kurundaki yükseliş gerekçe gösterilerek yapılan haksız fiyat artışı kapsamında 81 bin 666 ürünün denetlendiğini ve 1612 firmaya idari para cezası verildiğini söyledi.

14 MİLYON PAKET KAÇAK SİGARA YAKALANDI

Kaçakçılıkla mücadele çalışmaları hakkında konuşan Pekcan, 31 Ekim itibariyle 43,7 ton uyuşturucu ve ara kimyasal, 14 milyon paket sigara yakalandığını duyurdu. Bakan, yılın ilk 10 ayında yaklaşık 11 bin ton kaçak akaryakıt tespit ettiklerini belirtti.



