FİNANS

Bakanlık o maddenin kullanımını yasakladı

27 Aralık 2017 13:54

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, aroma verici olarak kullanılan "4,5-epoxydec-2(trans)-enal" maddesinin gıdalarda kullanımına yasak getirdi.

Bakanlık o maddenin kullanımını yasakladı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, aroma verici olarak kullanılan "4,5-epoxydec-2(trans)-enal" maddesinin gıdalarda kullanımına yasak getirdi.
 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının, Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 
Aroma verici madde olarak "4,5-epoxydec-2(trans)-enal" piyasaya arz edilmeyecek ve gıdalarda kullanılamayacak. Bu maddenin ithalatı ve bu maddeyi içeren bir gıdanın ithalatına izin verilmeyecek.AA
 

 

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