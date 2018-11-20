FİNANS

Bakanlık peşlerinde! Soğan fiyatını arttırmak için depoya hapsettiler

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.11.2018 16:32 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanlığı ekipleri fiyatı son zamanlarda ikiye katlanan soğandaki fiyat artışının peşine düştü. Bakanlık Ankara'nın Polatlı İlçesindeki depolarda 50 bin ton stok soğan olduğunu tespit etti.

Bakanlık peşlerinde! Soğan fiyatını arttırmak için depoya hapsettiler

Bakanlık ekipleri, Polatlı'daki 24 depoda inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde depolarda 50 bin ton soğan olduğu belirlendi. Bakanlık ekipleri 24 depodan sadece 3'ünün satış yaptığını belirledi.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde depolardaki soğanları aynı zamanda hastalık da vurdu. Soğanların depolanması ve hastalık vurması, fiyatların 5 TL'ye kadar artmasına sebep oldu.

Çiftçi Güler Dipli, "Polatlı'da yapılan hasat Ağustos ayında yapılıyor. Fakat yapılan bu hasadın ülkemize Mart ayına kadar yetmesi gerekiyor. Bundan dolayı da ister istemez depolarda soğan var. Fakat bu sene soğuk erken geldiği için her zaman tarlada tuttuğumuz soğanı depoya koyduk. Depoda da soğanda hastalık meydana geldi. Bu hastalık da ister istemez fiyatları artırdı. Çünkü toplanan soğan bir kez daha elden geçiyor ayıklanıyor. Eleman maliyeti doğuyor ekstradan. Onun dışında hastalıktan dolayı soğanın yarısını çöpe atıyoruz. Sadece 1 saate 2.5 ton soğanı çöpe atıyoruz" dedi. KAYNAK:İHA

Erdoğan'dan faiz açıklamasıErdoğan'dan faiz açıklaması

stok

sogan-stokculuk1

sogan-stok1

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı soğan stokçuluk

En Çok Okunan Haberler

AİHM Selahattin Demirtaş kararını açıkladı: Tahliye edilmeli

AİHM Selahattin Demirtaş kararını açıkladı: Tahliye edilmeli

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz MHP'den istifa etti

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz MHP'den istifa etti

İzin kullanacaklar bu haklarınıza dikkat

İzin kullanacaklar bu haklarınıza dikkat

Erdoğan'dan faiz açıklaması

Erdoğan'dan faiz açıklaması

Benzin ve motorine indirim!

Benzin ve motorine indirim!

Albayrak: Ekim'de cari fazlada tüm zamanların rekoru gelebilir

Albayrak: Ekim'de cari fazlada tüm zamanların rekoru gelebilir

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bitcoin'de sert düşüş! Durdurulamıyor

Bitcoin'de sert düşüş! Durdurulamıyor

Bakan Varank: 517 doktora öğrencisi yetiştirilecek

Bakan Varank: 517 doktora öğrencisi yetiştirilecek

Black Friday çılgınlığı başlıyor! Hangi marka ne kadar indirim yapacak

Black Friday çılgınlığı başlıyor! Hangi marka ne kadar indirim yapacak

Norveçli dev şirket Türkiye'de petrol arayacak

Norveçli dev şirket Türkiye'de petrol arayacak

Erdoğan'dan faiz açıklaması

Erdoğan'dan faiz açıklaması

Beyaz ette yüzde 35'e varan indirim yapıldı

Beyaz ette yüzde 35'e varan indirim yapıldı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.