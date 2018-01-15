FİNANS

Bakanlık raporu: Taksi plakası dağıtımında büyük rant

15 Ocak 2018 14:47

Antalya Şoförler, Otomobilciler, Kamyoncular ve Kamyonetçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda yapılan denetime ilişkin raporda büyük bir vurgunun izleri çıktı.

Bakanlık raporu: Taksi plakası dağıtımında büyük rant
Antalya Şoförler, Otomobilciler, Kamyoncular ve Kamyonetçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda yapılan denetime ilişkin raporda, duraklara taksi plakası eklenirken, odanın belirli kişilere çıkar sağladığı kaydedildi. Raporda, 180 bin liraya alınan taksi plakaları değerinin, kısa sürede 750 bin lira bedelle satışa çıkarıldığı da vurgulandı.
 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı müfettişinin, Antalya Şoförler, Otomobilciler, Kamyoncular ve Kamyonetçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda yaptığı denetim sonrası, 13 Aralık 2017 tarihinde inceleme raporu hazırlandı. Oda Başkanı Mehmet Ali Alkan'ın Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla kendisi ve yakınları adına ticari plakalı taksileri duraklara eklettirdiği, bu yöntemle oda Genel Sekreteri Şeref Tezcan, oda personeli Musa Uzun ve İsmail Demir'in, Alkan ile birlikte haksız olarak mal varlıklarını artırdığı iddialarını araştıran Bakanlık Müfettişi Bekir Tokel, raporunu tamamladı.
 
'İlişki' vurgusu
 
Raporda, Hurma Taksi Durağı'na eklenen bir taksinin, Konyaaltı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Müdürü Ali Turaç'a ait olduğu belirtildi. Oda Başkanı Uysal ve diğer yöneticilerin bu kooperatif aracılığıyla esnaf kredisi kullandığı, muhtemelen de bu plakanın Hurma Taksi Durağı'na eklenmesinde bu ilişkinin etkisinin olduğu kaydedildi.
 
30 bin lira bağış, 365 bin lira kar
 
Aynı taksi durağında, 2015 yılı başında boş taksi plakasının değerinin 180 bin lirayken bu durağa eklenen taksi plakasının 750 bin liradan satışa çıkarıldığı kaydedildi. 175 bin liraya alınan bir taksi plakasının ise Hurma Taksi'ye eklendikten sonra 1 yıl içinde 540 bin liraya satıldığı, taksinin bu durağa eklenmesinde odaya yapılan 30 bin lira bağışın etkisi olduğu belirtildi. Raporda büyük rant elde edilen Hurma, Pamfilya, Markantalya, Sütçüler Hastane ve Atlantik taksi duraklarına plaka ilavesi yapılacağının diğer taksicilere duyurulmadığı vurgulandı.

3 ayda 180 bin liradan 600 bin liraya çıktı
 
2015 ile 2016 yılının Mart ayına kadar 180 bin lira olan duraksız taksi plakalarının Sütçüler Hastane durağına eklendikten 3 ay sonra 600 bin lira gibi bedellere ulaştığı, bu durağa eklenen plakaların kısa sürede bu kişilere rant sağladığı kaydedildi. Raporun son kısmında, oda başkanı, yönetim ve denetim kurulu üyelerinin, kendilerinin ve akrabalık, arkadaşlık gibi yakınlık ilişkileri ile duraksız veya iş potansiyeli iyi olmayan duraklardaki plakaları 180 bin liraya satın aldığı, bu kişilerin kısa sürede 430 bin ile 750 bin lira arasında yüksek kazançlar sağladığı belirtildi.
 
"İyi niyet hakkaniyetle kullanılmamış" iddiası
 
Raporda, yönetmelikte duraklara plaka eklenmesinde nihai kararın, odanın yazılı öneri ve talepleri ile UKOME Genel Kurulu'nda olduğu, duraklara eklenen plakalarda da UKOME'nin uygun görüşü alındığı belirtildi. Duraklara plaka eklenirken, iyi niyet esasları değerlendirilmesi gerekilirken, odanın bu iyi niyeti hakkaniyetli kullanmayıp, belirli kişilere menfaat sağlama amacıyla kullandığı kaydedildi.
 
"Ticari yasak yok"
 
Raporun merkezinde olan Mehmet Ali Alkan, rapor hakkında görüşlerini açıkladı. Alkan, duraklara yıllardan bu yana ek taksi yazıldığını belirterek, aldığı plakaların tarihlerinin yeni olmadığını söyledi. Köylüsü ya da akrabası taksi plakası alamayacak, diye kısıtlama olmadığını belirten Alkan, “16 yıldır başkanlık yapıyorum. İddia edildiği gibi 200 köylümün taksici olması gerekir; ama en fazla 30 köylümün taksisi vardır. Ayrıca yakınlarımın almasında ticari bir yasak da yok" dedi.
 
"Gizlediğimiz bir şey yok"
 
Kısa süre sonra odada seçim yapılacağı için kendisinin bakanlığa şikayet edildiğini kaydeden Alkan, “Eğer haksız bir şey varsa savcılığa suç duyurusunda bulunsunlar. Biz kanun, yönetmelik çerçevesinde yapacaklarımız yaptık. Haksız iş yaptığımı iddia eden arkadaşlarımıza prim vermediğimiz için bu suçlamaları yapıyorlar. Şikayet edenlerin de zamanında plakaları bir yerlere yazılmıştır. Önce kendi plakalarının nerelere yazıldığını açıklasınlar sonra çamur atsınlar. Bizim devlet, millet ve üyeden gizleyeceğimiz hiçbir şey yok. Her şeyimiz, açık ve şeffaf. Eğer suç unsuru varsa adaletin kestiği parmak acımaz, gereği yapılır. Seçim zamanı milletin kafasını bulandırmak için yapılan çalışmalar" diye konuştu.
 
"Talimata uyarız"
 
Mehmet Ali Alkan, duraklara ek taksi yazılması konusunda müfettişin yeni yöntem belirlemelerini istediğini belirterek, “Raporda, 'Duraklara ek taksi olacaksa bunu bütün taksicilere duyur, fazla talep olursa kura çek' diyor. Biz de bundan sonra böyle yaparız. Böyle bir talimat verilirse buna uyarız" dedi

 

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Okuyucu Yorumları3 yorum
  • 20 Oy
    KOKUŞMUŞ HER YER
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  • 15 Oy
    herkes hırsız. ben söylüyorum da. küfür ediyor bu hırsızlar bana. Hırsızsınız çoluğunuzdan çocuğunuzdan çıksın. gözünün içine baka baka eridiğini görün siz hırsızların evlatlarının.
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  • 4 Oy
    İSTEYENE VERİN 1000 TANE DAHA TAKSİ PLAKASI AÇIN UCUZLASIN ONLAIRNDA ELINDE PATLAR RAAANTCILARIN
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