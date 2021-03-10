Bakanlık 'Uzaktan Çalışma Yönetmeliği' yayınladı! İşte uzaktan çalışma sözleşmesinin detayları

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından duyurulan ve Resmi Gazete'de yayınlanan uzaktan çalışma yönetmeliği ile artık iş ilişkisi doğrudan uzaktan çalışma sözleşmesi ile kurulabilecek. Yayınlanan yönetmelikte, uzaktan çalışan kişilerin; uzaktan çalışma talepleri, çalışırken kullanılacak malzeme ve iş araçları, çalışma süresi, zorunlu giderler ve uzaktan çalışmaya dahil olmayan işler yer aldı. İşte Resmi Gazete'de yayınlanan uzaktan çalışma yönetmeliğinin esasları....

UZAKTAN ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİNİN ESASLARI YAYINLANDI

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan yönetmeliğe göre, iş ilişkisi doğrudan uzaktan çalışma sözleşmesi ile kurulabilecek veya hâlihazırda işyerinde çalışan işçinin iş sözleşmesi, işçinin ve işverenin anlaşması halinde, uzaktan çalışma sözleşmesine dönüştürülebilecek.

Uzaktan çalışma yapma talebi yazılı olarak bildirilecek. Uzaktan çalışmanın mevzuatta belirtilen zorlayıcı nedenlerle işyerinin tamamında veya bir bölümünde uygulanacak olması halinde uzaktan çalışmaya geçiş için işçinin talebi veya onayı aranmayacak. Talebe ilişkin değerlendirme sonucu 30 gün içinde işçiye talebin yapıldığı usulle bildirilecek.