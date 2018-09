Bakanlıktan 29 ürün için daha toplatma kararı!

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, haksız rekabetin önüne geçilmesi için can, mal ve çevre güvenliği açısından tehlike oluşturan ağırlıklı ithal ürünlere yönelik sıkı denetimler sonucu güvensizliği tespit edilen 29 ürüne ilişkin toplatma kararı alındı. Bunların yüzde 72'sini ithal ürünler oluşturdu.

Sanayi, KOBİ ve girişimcilerin üzerindeki yükün hafifletilmesi, üretim sürecinin hızlandırılması için Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıkladığı 16 maddelik destek ve önlem paketine yönelik çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor. Söz konusu pakette yer alan "Haksız Rekabetin Önüne Geçilmesi" hedefi doğrultusunda can, mal ve çevre güvenliği açısından tehlike oluşturan ithal ürünlerin denetimleri hızlandırıldı. Toplatılacak ürünler arasında elektrik motoru, su ısıtıcısı, ağda makinesi, priz, yangın söndürme cihazı, emniyet kemeri, LED lamba, saç kurutma makinesi, güç inventörü, LED'li yılbaşı ışığı ve porselen duyulu askı takımı gibi eşyalar yer aldı.

Üreticinin Ünvanı:Mega Mekanik ve Elektrik Güç Aktarma Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Marka/Model/Numune Özellikleri: MEGA Marka MEG075P4 Model Elektrik Motoru Toplatma Kararı Alınmasının Nedeni: Enerji verimliliği kriterlerini sağlamaması nedeniyle temel emniyet gereklerini karşılamaması.

Üreticinin Ünvanı:Mega Mekanik ve Elektrik Güç Aktarma Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Marka/Model/Numune Özellikleri: MEGA Marka MEG110P4 Model Elektrik Motoru Toplatma Kararı Alınmasının Nedeni: Enerji verimliliği kriterlerini sağlamaması nedeniyle temel emniyet gereklerini karşılamaması.

Üreticinin Ünvanı:Mega Mekanik ve Elektrik Güç Aktarma Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Marka/Model/Numune Özellikleri:MEGA Marka MEG150P4 Model Elektrik Motoru Toplatma Kararı Alınmasının Nedeni: Enerji verimliliği kriterlerini sağlamaması nedeniyle temel emniyet gereklerini karşılamaması.

Üreticinin Ünvanı:Mega Mekanik ve Elektrik Güç Aktarma Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Marka/Model/Numune Özellikleri: MEGA Marka MEG220P4 Model Elektrik Motoru Toplatma Kararı Alınmasının Nedeni: Enerji verimliliği kriterlerini sağlamaması nedeniyle temel emniyet gereklerini karşılamaması.

Üreticinin Ünvanı:Mega Mekanik ve Elektrik Güç Aktarma Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Marka/Model/Numune Özellikleri:MEGA Marka MEG300P4 Model Elektrik Motoru Toplatma Kararı Alınmasının Nedeni: Enerji verimliliği kriterlerini sağlamaması nedeniyle temel emniyet gereklerini karşılamaması.

Üreticinin Ünvanı:Mega Mekanik ve Elektrik Güç Aktarma Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Marka/Model/Numune Özellikleri:MEGA Marka MEG400P4 Model Elektrik Motoru Toplatma Kararı Alınmasının Nedeni: Enerji verimliliği kriterlerini sağlamaması nedeniyle temel emniyet gereklerini karşılamaması.

Üreticinin Ünvanı:Mega Mekanik ve Elektrik Güç Aktarma Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Marka/Model/Numune Özellikleri:MEGA Marka MEG550P4 Model Elektrik Motoru Toplatma Kararı Alınmasının Nedeni: Enerji verimliliği kriterlerini sağlamaması nedeniyle temel emniyet gereklerini karşılamaması.

Üreticinin Ünvanı:Mega Mekanik ve Elektrik Güç Aktarma Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Marka/Model/Numune Özellikleri:MEGA Marka MEG750P4 Model Elektrik Motoru Toplatma Kararı Alınmasının Nedeni: Enerji verimliliği kriterlerini sağlamaması nedeniyle temel emniyet gereklerini karşılamaması.

Üreticinin Ünvanı:Mega Mekanik ve Elektrik Güç Aktarma Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Marka/Model/Numune Özellikleri:MEGA Marka MEG1100P4 Model Elektrik Motoru Toplatma Kararı Alınmasının Nedeni: Enerji verimliliği kriterlerini sağlamaması nedeniyle temel emniyet gereklerini karşılamaması.

Üreticinin Ünvanı:Suyıka Uluslararası Tem. Mad. San. Tic. Paz. Ltd. Şti. Marka/Model/Numune Özellikleri:SUYIKA Marka, Turbo, Süper Şofben S 2070 7000W Ani Su Isıtıcı Toplatma Kararı Alınmasının Nedeni: Elektrik çarpma ve yangın çıkarma riski bulunması nedeniyle temel emniyet gereklerini karşılamaması.

Üreticinin Ünvanı:Suyıka Uluslararası Tem. Mad. San. Tic. Paz. Ltd. Şti. Marka/Model/Numune Özellikleri:SUYIKA Marka Turbo Millennium Model 7000W Ani Su Isıtıcı Toplatma Kararı Alınmasının Nedeni: Elektrik çarpma ve yangın çıkarma riski bulunması nedeniyle temel emniyet gereklerini karşılamaması.

Üreticinin Ünvanı:Biofor Kozmetik Elektrik Elektronik Makina Plastik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Marka/Model/Numune Özellikleri:PRODERM Marka Plus Roll On Ağda Makinası Toplatma Kararı Alınmasının Nedeni: Elektrik çarpma ve yangın çıkarma riski bulunması nedeniyle temel emniyet gereklerini karşılamaması.