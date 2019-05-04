Bakanlıktan binlerce liralık teşvik müjdesi!

Balıkesir’de TOBB Türkiye Teknoloji Buluşmaları programına katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "TOBB tarafından sahiplenen bu inisiyatif önemli bir boşluğu dolduruyor. Bugüne kadar 31 ilde 69 'Teknoloji Buluşması' gerçekleştirildi. 100 bin'e yakın KOBİ’ye ulaşıldı. Hem dijitalleşmeye ihtiyacı olan hem de bu hizmeti sunan KOBİ’leri bir araya getirerek farkındalığı artırmanız, tarafları buluşturmanız ve çözüm-odaklı yaklaşımınız takdire şayan. Farklı ve zorlayıcı bir küresel konjonktürden geçiyoruz. İşin bir başka boyutu da teknolojide yaşanan hızlı değişim ve dönüşüm. Bunun etkilerini de üretimde ve tüketimde gayet net bir biçimde görüyoruz. Dolayısıyla; yönümüzü net bir şekilde çizmek önem kazanıyor. Risklerin farkında olarak, fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek durumundayız. Kendimize yeni fırsatlar, yeni çıkışlar oluşturmak zorundayız" dedi.

Milli Teknolojinin önemine dikkat çeken Bakan Varank, "Sanayinin tüm alt sektörlerinde yerli ve milli kaynaklarımızdan en iyi şekilde faydalanıp, teknoloji öncülüğünde ilerlemeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki 4,5 yıllık seçimsiz dönem, hedeflerimizi gerçekleştirmek adına benzersiz bir imkan sunuyor. Bu dönem ekonomik atılım ve reform dönemi olacak. Dijitalleşmeye uyum sağlamak ve dijital dönüşümü yapısal temellerimize uygun bir şekilde başarmak rekabet üstünlüğü kazanmak için şart. Bakanlıkça bu alanda attığımız adımlar var. KOBİ’lerin dijital dönüşümlerini teşvik etmek adına KOSGEB programlarıyla KOBİ’lerimizin, dijital dönüşüm sürecinde ihtiyaçları olan teknolojik altyapı yatırımlarını ve AR-GE faaliyetlerini destekliyoruz" diye konuştu.