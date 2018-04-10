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Bakanlıktan ikinci el oto satıcılarına kritik uyarı

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.04.2018 14:26 | Son Güncelleme

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapmak isteyenlerin alması gereken yetki belgesinin 13 Mayıs itibarıyla ticaret il müdürlüklerinden verileceğini açıkladı.

Bakanlıktan ikinci el oto satıcılarına kritik uyarı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapmak isteyenlerin alması gereken yetki belgesinin 13 Mayıs itibarıyla ticaret il müdürlüklerinden verilmeye başlanacağı belirtilerek, "Süre açısından paniğe kapılmayı gerektirir bir durum söz konusu değildir. Yetki belgesinin ön koşulu olan mesleki yeterlilik belgesi yalnızca Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlarca verilebilmektedir. Yanlış bilgi ve yönlendirmelere itibar edilmemelidir." açıklamasında bulunuldu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 13 Şubat'ta Resmi Gazete'de yayımlanan "İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik" ile ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin usul ve esasların düzenlendiği anımsatıldı.

Söz konusu yönetmelikle, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinin güvenli, kayıtlı ve sistematik yapılması için önemli bir adım atıldığına işaret edilen açıklamada, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapan tacir ve esnafın işletmeleri adına yetki belgesi almaları gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, yönetmelik uyarınca faaliyette olan işletmelere söz konusu belge için 13 Ağustos 2019'a kadar süre tanındığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Süre açısından paniğe kapılmayı gerektirir bir durum söz konusu değildir. Yetki belgesi, 13 Mayıs 2018 itibarıyla İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Bilgi Sistemi üzerinden işletmelerin bulunduğu yerdeki ticaret il müdürlüklerinden verilmeye başlanacaktır. Yetki belgesi alınabilmesi için ön koşul olan mesleki yeterlilik belgesi ise yalnızca Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlarca verilebilmektedir. Son dönemde, esnaf ve tacirlerimizin yetkisiz kişi ve kuruluşlarca arandığı ve kendilerine Mesleki Yeterlilik Belgesi veya bu belge yerine geçen sertifika ve eğitimin ücret karşılığında sağlanacağı yönünde telkinlerde bulunulduğuna dair duyumlar alınmaktadır. Muhtemel mağduriyetlerin önüne geçilmesi bakımından bu tür yanlış bilgi ve yönlendirmelere itibar edilmemelidir."

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