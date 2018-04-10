Bakanlıktan ikinci el oto satıcılarına kritik uyarı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapmak isteyenlerin alması gereken yetki belgesinin 13 Mayıs itibarıyla ticaret il müdürlüklerinden verilmeye başlanacağı belirtilerek, "Süre açısından paniğe kapılmayı gerektirir bir durum söz konusu değildir. Yetki belgesinin ön koşulu olan mesleki yeterlilik belgesi yalnızca Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlarca verilebilmektedir. Yanlış bilgi ve yönlendirmelere itibar edilmemelidir." açıklamasında bulunuldu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 13 Şubat'ta Resmi Gazete'de yayımlanan "İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik" ile ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin usul ve esasların düzenlendiği anımsatıldı.

Söz konusu yönetmelikle, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinin güvenli, kayıtlı ve sistematik yapılması için önemli bir adım atıldığına işaret edilen açıklamada, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapan tacir ve esnafın işletmeleri adına yetki belgesi almaları gerektiği kaydedildi.