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Bakanlıktan taşeron işçilere kritik 'son tarih' uyarısı!

07 Ocak 2018 18:23

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, taşerona kadro ile ilgili kritik bir uyarıda bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Taşeronda son başvuru tarihi 11 Ocak’tır. Başvurular 11 Ocak mesai bitiminde tamamlanacaktır" denildi.

Bakanlıktan taşeron işçilere kritik 'son tarih' uyarısı!
Taşeron işçilerin kadro başvuruları devam ederken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıuyarı yayınladı.
 
1 milyona yakın işçiyi ilgilendiren başvurularla ilgili yapılan açıklamada "Taşeronda son başvuru tarihi 11 Ocak'tır. Başvurular 11 Ocak mesai bitiminde tamamlanacaktır" denildi.
 
Yaklaşık 1 milyon taşeron işçinin heyecanla beklediği kadro başvuruları 2 Ocak'tan itibaren alınmaya başladı. Taşeron işçilerin son başvuru tarihi de 12 Ocak 2018 olarak belirlenmişti.
 
Taşeron işçiler, çalıştıkları kuruma dilekçe formu ve istenen belgeler ile başvuruda bulunacak. Aşağıdaki başvuru formları doldurularak çalışılan kuruma teslim edilecek ve yapılan başvurular komisyonlar tarafından kabul edilecek.
 
TAŞERONLARIN YAPMASI GEREKENLER
 
Taşeron işçiler, istihdam edilecekleri (kadroya geçecekleri) kurumlara başvuru yapacak.
 
İşçilerin bilgileri, başvurdukları idareler tarafından elektronik ortama aktarılacak ve sınav süreci başlatılacak.
 
Sınav soruları, çalışanların iştigal ettiği konulardan seçilecek
 
Sınavda başarılı sayılmak için 100 puan üzerinden en az 50 puan almak şartı aranacak
 
Geçiş süreci 90 gün içinde sonuçlandırılacak. Hak sahipleri 2 Nisan geçmeden topluca işçi kadrolarına geçirilecek.

 

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Okuyucu Yorumları6 yorum
  • 132 Oy
    tüm taşeron işçi kardeşlerimize hayırlı olsun
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  • 97 Oy
    Yavv arkadaş kimseye vurmuyorki
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  • 14 Oy
    Ne kadrosu arkadaş nerde havalimanı kadrosu nerde özelgüvenlik kadrosu hani taşeron tarih oluyordu adaletmi bu hakkımızı istiyoruz 3senedir bekledik bi 3sene dahamı bekliyecez sayın sarıeroglu bizimde sesimize kulak verir
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  • 16 Oy
    Milleti kandırıyorlar kime sorsam beni kapsamıyor diyor uyuma millet
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  • 15 Oy
    Kitler öksüz kaldı hiç adil değil bu
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  • 1 Oy
    yav yalan kadro maas o bu hic bisey duzelmiyo
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