FİNANS

Bal ihracatından 6,3 milyon dolar gelir

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.04.2019 16:38 | Son Güncelleme

Türkiye'den yılın ilk çeyreğinde 30 ülkeye 6,3 milyon dolar karşılığında bin 544 ton bal ihraç edildi. Almanya, ABD, Suudi Arabistan, Belçika ve Avusturya en fazla bal ihraç edilen ülkeler oldu.

Bal ihracatından 6,3 milyon dolar gelir

Türk balı, yılın ocak-mart döneminde Almanya, ABD, Suudi Arabistan, Belçika ve Avusturya başta olmak üzere 30 ülkede ağızları tatlandırdı.

AA muhabirinin, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, yılın ilk çeyreğinde 30 ülkeye bin 544 ton bal satılarak 6 milyon 321 bin 690 dolar gelir elde edildi.

Bal ihracatında Almanya ilk sırada yer aldı. Almanya'ya bu dönemde 1 milyon 707 bin 994 dolar karşılığı 459 ton bal satıldı. ABD, 1 milyon 212 bin 437 dolarla ikinci, Suudi Arabistan 996 bin 27 dolarla üçüncü, Belçika 453 bin 481 dolarla dördüncü ve Avusturya 320 bin 414 dolarlık ihracatla beşinci sırada yer aldı.

EN FAZLA ARTIŞ AZERBAYCAN-NAHÇIVAN'A'

Bu dönemde geçen yılın aynı döneminde ihracat yapılmayan İsveç, Çin, Bosna Hersek, Bulgaristan, Libya, Malezya, Moğolistan, Somali ve Fas'a da bal satıldı.

Bal ihracatının en çok arttığı ülkeler ise Azerbaycan-Nahçıvan, Irak ve Birleşik Arap Emirlikleri oldu.

  • Markalı ürün ihracatı artırdı

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Saffet Kalyoncu, Türkiye'nin zengin bitki ve flora çeşitliliğinin ekonomiye katkısının her geçen gün arttığını, bal ihracatının da bu kapsamda ön plana çıktığını ifade etti.

Türk balının son yıllarda markalı ürün olarak ihraç edilmesinin de dış satımı artırdığını dile getiren Kalyoncu, "İhracat yapılan ülke sayımız da ihracatımız da ilerliyor. Katma değerli ve marka bilinirliği ön planda olan ürün oluşturulduğu takdirde daha da üst noktalara ulaşacağız. Yıl sonuna kadar ihracatta daha iyi seviyelere geleceğimize inanıyoruz." dedi.

KAYNAK:AA

Yok böyle maaş! Bu işi yapması için 189 bin lira vereceklerYok böyle maaş! Bu işi yapması için 189 bin lira verecekler
Türkiye 150 ülkeye sattı! 279 milyon dolar gelir...Türkiye 150 ülkeye sattı! 279 milyon dolar gelir...
Yıl sonunda dolar ne kadar olacak?Yıl sonunda dolar ne kadar olacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bal ihracaat

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İBB Başkanı beraber saf tuttu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İBB Başkanı beraber saf tuttu

Hak-İş Genel Başkanı Arslan: 5 bin 500 üye istifa ettirildi

Hak-İş Genel Başkanı Arslan: 5 bin 500 üye istifa ettirildi

Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini devretti

Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini devretti

O bölgelerde yazlığı olanlar yaşadı! İşte en çok prim yapan yerler

O bölgelerde yazlığı olanlar yaşadı! İşte en çok prim yapan yerler

'Spekülatörler yine ortaya çıktı'

'Spekülatörler yine ortaya çıktı'

Hava durumuna bakıp hemen harekete geçiyorlar! Paralarını böyle kazanıyorlar...

Hava durumuna bakıp hemen harekete geçiyorlar! Paralarını böyle kazanıyorlar...

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Akaryakıt fiyatlarına büyük zam

Akaryakıt fiyatlarına büyük zam

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Yeni ekonomi paketi açıklandı

Yeni ekonomi paketi açıklandı

Fiyatları 2 yıldır aldı başını gidiyor

Fiyatları 2 yıldır aldı başını gidiyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'den 150 ülkeye meyve suyu ihracatı

Türkiye 150 ülkeye sattı! 279 milyon dolar gelir...

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak? Merkez Bankası açıkladı

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak?

Erdoğan'dan ekonomi tweet'i

Erdoğan'dan ekonomi tweet'i

BlackBerry Messenger kapatılıyor

Bir devrin sonu geldi! Kapanıyor...

Karpuz pahalı olunca dilim dilim satılıyor

Kilosu 5 TL! Dilim dilim satılıyor

Hava durumuna bakıp hemen harekete geçiyorlar!

Hava durumuna bakıp hemen harekete geçiyorlar! Paralarını böyle kazanıyorlar...

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.