FİNANS

Balık fiyatları 10 TL’ye sabitlendi, talep patladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.02.2019 09:32 | Son Güncelleme

Ordu’da, denizlerden avlanan balık türlerinin fiyatları 10 TL’de sabitlendi, vatandaşlar balıkçılara akın etti.

Balık fiyatları 10 TL’ye sabitlendi, talep patladı

Karadeniz’de güzel geçen hava şartlarının ardından denizlerde kolay avlanan balıkçıların yüzü güldü. Bir süredir bol çıkan balıklar, tüketicilerin olduğu kadar balıkçıların da yüzünü güldürdü. Denizden avlanan balık türlerinin fiyatının ise 10 TL’ye sabitlenmesi, vatandaşların balıkçılara akın etmesine neden oldu.

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Ordu’da balıkçılık yapan Aziz Ceylan, denizden avlanan bazı balık türlerinin 10 liradan satışa sunulduğunu ve müşterilerin oldukça fazla talep gösterdiğini söyledi. Balıkların neredeyse dip fiyattan satıldığını aktaran Ceylan, “Mezgit, istavrit, tirsi ve kefal balığı şu sıra çok bol çıkıyor. Hamsiler şu anda Gürcistan tarafına gittiği için fazla hamsi kalmadı. Deniz balıkları şu anda tezgahlarda hamsinin yerini aldı. Tezgahlar balıklar ile şenlendi ve fiyat olduğu sürece de talep oldukça fazla. Balık fiyatları yükselişe geçtiği takdirde talepler düşer” dedi.

Balıkçı Ceylan, mezgit, istavrit, tirsi ve kefal balıklarının kilogramının 10 TL’den satıldığını anımsatarak, fiyatların bir süre bu şekilde devam edeceğini umduklarını sözlerine ekledi.

KAYNAK:DHA

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
zaten o değerde balıklar bende haberi görünce lüfer de 10 tl sandım
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