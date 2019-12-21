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Balık fiyatları el yakıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.12.2019 14:05 | Son Güncelleme

Çanakkale'de 1 Eylül'de başlayan av sezonunun ardından deniz sıcaklıklarının artması ve ekosistemdeki değişimler, balık tezgahlarına da yansıdı. Geçen yıl tezgahlarda 15 lira olan hamsi bu yıl 30-35 lira, 10-15 lira olan palamut bu yıl 40-50 lira, kilosu 55 lira olan lüfer ise bu yıl kilosu 120 ile 130 liradan satılıyor.

Çanakkale'de, 15 Nisan’da başlayan av yasağının 1 Eylül’de bitmesiyle balıkçılar denize açıldı. Geçen seneye oranla bu sene verimin daha az olduğunu belirten balıkçılar, umduğunu bulamadı. Deniz sıcaklıklarının artması ve ekosistemdeki değişimler balık türlerini olumsuz etkiledi. Fiyatların balıkçı tezgahlarına yansıması hem balıkçıları, hem de vatandaşları memnun etmedi. Geçen yıl tezgahlarda 15 lira olan hamsi bu yıl 30-35, lira, 10-15 lira olan palamut bu yıl 40-50 lira, kilosu 55 lira olan Lüfer ise bu yıl kilosu 120 ile 130 liradan satılıyor.

'FİYATLAR BÖYLE DEVAM EDER'

Balık sezonunun bu yıl biraz kıt geçtiğini belirten Çanakkale balık hali esnafından Volkan Kaşıkçı, "Geçen yıl her balık türünde bolluk vardı. Tezgahlarda balık çeşidi biraz var ama fiyatlar yüksek. Sebebi ise fiyatlar soğumadı. Akım balıkları palamut, çinekop da olmadı. Geçen sene sarıkanat 35-40 lira arasındaydı. Bu sene 60 ile 70 lira arasında satılıyor. Hamsi 30-35 lira, lüfer 120-130 lira, palamut zaten yok ufaklarının da tanesi 40-50 lira. Bu fiyatlar böyle devam eder. İnşallah düşer diyoruz ama düşecek gibi de görünmüyor" dedi.

'BALIK SEZONU DURGUN GEÇİYOR'

Balık hali esnafı İsmail Karakulak, "Balık sezonu şu anda durgun geçiyor. Hava sıcaklığı ve su sıcaklığının değişmemesinden dolayı balık olmuyor. Çünkü balık soğuk suyu sever" diye konuştu.

Çanakkale balık halindeki tezgahlarda diğer balık çeşitleri sardalya 15, uskumru 60, karagöz 30, istavrit 30, sarıkanat 70, çipura 40, levrek 35, izmarit 20, kupa 20, mezgit 35 ve tekir 60 liradan satılıyor.

(DHA)

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balık fiyatları Balık hamsi fiyatı

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