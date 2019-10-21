FİNANS

Balık fiyatlarının düşmesiyle vatandaşın talebi arttı

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.10.2019 15:07 | Son Güncelleme

Balık fiyatlarının yurt geneli ile birlikte Denizli’de de düşüşe geçmesiyle vatandaşlar balık haline akın etti. Halde en çok satılan balık türlerinin ise fiyatlarından ve lezzetinden dolayı hamsi, sardalye ve istavrit olduğunu belirtti.

Denizli balık fiyatları vatandaşın yüzünü güldürmeye başladı. Fiyatlardan memnun olan vatandaşlar gibi diğer memnuniyet yaşayan kesim ise balık bolluğu dolayısı ile esnaflar oldu. Kentte balık fiyatlarının düşmesi ile vatandaşlar hale yoğun ilgi gösterirken balıkçı esnafı Ferhat Tak, hamsi ve sardalya gibi küçük balıklara olan ilginin yoğun olduğunu belirtti. Tak, “Şu anda küçük balıklarda sardalye mevsim balığı yiyebileceğiniz en güzel zamanında, ondan sonra hamsi tabii biraz daha soğuması lazım havanın hani kulağına kar kaçsın falan diyorlar ya o mesela sonra istavrit ama şuanda istavrit az geliyor fiyatı 20-25 TL arasında oynuyor. En güzel balık sardalye, büyük balıklarda levrek ondan sonra lüfer zamanı en bol zamanlarından bir tanesi, levrek, çupra değişik balık çok bu sene palamut yok yani geçen yılki gibi yok. Tabii palamut olmadığı içinde çeşit çok çünkü palamut çoğu balığı yediği için şuanda çeşit çok böyle giderse güzel balık yiyecek halkımız. Balık demek sağlık demek diyoruz bol bol balık yiyin diyoruz vatandaşa” dedi.

'NE KADAR ÇOK BALIK ÇIKARSA O KADAR FİYATLAR DÜŞER'

Balıkçı esnafı Gökhan Arslan, balık fiyatlarımız hemen hemen geçen seneye göre aynı olduklarını ifade etti. Arslan, “Hamsimiz, sardalyemiz, istavritimiz bunlar 20 TL’ye satılıyor. Deniz levrekleri, deniz çupraları mesela 250-300 gramlık levrekler 30, 400-450 gramlık levrekler 35, 500 ve 600 gram üstü levreklerimiz 35 ile 40 TL arasında satılıyor. Uskurumuz var çok güzel yeni çıkmaya başladı. Uskumru 40, barbun balığı 40-60 TL arasında değişiyor, sarıkanatlar 50 TL’ye tekabül ediyor. İri çupralarımız var 1 ile 1 buçuk kilo arası geliyor onlar 60-70 TL arasında satılıyor. Dil balıklarımız da 60-70 TL arasında satılıyor. Bu balıkların hepsinin çıkmasının bizim için çok avantajı var ne kadar çok balık çıkarsa o kadar fiyatlarda düşer” diye konuştu.
Hale gelen vatandaşlarda fiyatların ve balık türlerinin bol olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

KAYNAK:İHA

PARTNER 'Göğüslerini aç' tezahüratı yapan spor spikerine bir darbe daha 'Göğüslerini aç' tezahüratı yapan spor spikerine bir darbe daha
TEB, SMS ile vergi dönemini başlattıTEB, SMS ile vergi dönemini başlattı
TOKİ'nin indirim kampanyasına büyük ilgiTOKİ'nin indirim kampanyasına büyük ilgi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
balık fiyatları Denizli balık hali

En Çok Okunan Haberler

Whatsapp ile başladı! Durmuyorlar...

Whatsapp ile başladı! Durmuyorlar...

Çavuşoğlu'ndan Suriye'deki çözüme ilişkin flaş açıklama

Çavuşoğlu'ndan Suriye'deki çözüme ilişkin flaş açıklama

Artık böyle olacak! 5 Aralık'ta başlıyor

Artık böyle olacak! 5 Aralık'ta başlıyor

Kamu bankalarından yeni kredi destek paketi

Kamu bankalarından yeni kredi destek paketi

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda

Dolar yeni haftaya nasıl başladı?

Dolar yeni haftaya nasıl başladı?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli açıklama

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli açıklama

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hazine 5,1 milyar lira borçlandı

Hazine 5,1 milyar lira borçlandı

TEB, SMS ile vergi dönemini başlattı

TEB, SMS ile vergi dönemini başlattı

TOKİ'nin indirim kampanyasından 15 bin kişi yararlandı

TOKİ'nin indirim kampanyasına büyük ilgi

'Yatırımcılar Türkiye'ye güveniyor'

TBB'den önemli faiz açıklaması!

Merkez Bankası ne yapacak?

Merkez Bankası ne yapacak?

Kapıkule'den günlük araç çıkış sayısı rekora ulaştı

Kapıkule'den günlük araç çıkış sayısı rekora ulaştı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.