Balık fiyatlarının düşmesiyle vatandaşın talebi arttı

Denizli balık fiyatları vatandaşın yüzünü güldürmeye başladı. Fiyatlardan memnun olan vatandaşlar gibi diğer memnuniyet yaşayan kesim ise balık bolluğu dolayısı ile esnaflar oldu. Kentte balık fiyatlarının düşmesi ile vatandaşlar hale yoğun ilgi gösterirken balıkçı esnafı Ferhat Tak, hamsi ve sardalya gibi küçük balıklara olan ilginin yoğun olduğunu belirtti. Tak, “Şu anda küçük balıklarda sardalye mevsim balığı yiyebileceğiniz en güzel zamanında, ondan sonra hamsi tabii biraz daha soğuması lazım havanın hani kulağına kar kaçsın falan diyorlar ya o mesela sonra istavrit ama şuanda istavrit az geliyor fiyatı 20-25 TL arasında oynuyor. En güzel balık sardalye, büyük balıklarda levrek ondan sonra lüfer zamanı en bol zamanlarından bir tanesi, levrek, çupra değişik balık çok bu sene palamut yok yani geçen yılki gibi yok. Tabii palamut olmadığı içinde çeşit çok çünkü palamut çoğu balığı yediği için şuanda çeşit çok böyle giderse güzel balık yiyecek halkımız. Balık demek sağlık demek diyoruz bol bol balık yiyin diyoruz vatandaşa” dedi.