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  4. Balıkçı esnafının gözü Gürcistan’dan gelecek hamside

Balıkçı esnafının gözü Gürcistan’dan gelecek hamside

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.12.2019 09:20 | Son Güncelleme

Trabzon’da balıkçı esnafı yılbaşından sonra Gürcistan’da gelecek olan hamsiyi beklemeye başladı.

Trabzon’da balıkçı esnafı yılbaşından sonra Gürcistan’da gelecek olan hamsiyi beklemeye başladı. Özellikle son 2-3 haftadan beri az miktarda avlanan hamsinin ne kendilerini ne de tüketiciyi memnun ettiğini belirten balıkçılar, umutlarını Gürcistan’dan gelecek olan hamsiye bağladılar. Çoğu balıkçı esnafı balık olmadığından tezgahlarını açmazken tezgahlarda daha ziyade kültür balıklarının yer alması dikkat çekti.
Sezonun palamutsuz başladığını, ardından avlanan hamsi ile umutlandıklarını ancak onun da hava şartları nedeniyle Türk karasularını erken terk ettiğini belirten balıkçılar bu sezonun da kendileri açısından iyi geçmediğini belirttiler. Son çare olarak Gürcistan’dan gelecek olan hamsiye umut bağladıklarını ifade eden Trabzonlu balıkçılar, hamsinin şu an Gürcistan sularında olduğunu söylediler.
Yılbaşından sonra tezgahlarda hamsinin daha çok olacağını umut ettiklerini belirten balıkçılardan Gökmen Aydın ”Hamsi, Gürcistan tarafına geçti, 2 Ocak itibariyle Gürcistan’dan hamsi gelmeye başlayacak. Şu an istavrit var. Tezgahlarda daha ziyade kültür balıkları yer alıyor. İstavritin kilosunu 15 TL’den satıyoruz” dedi.
Uzun yıllar balıkçılıkla uğraşan İlhan Özbayrak da hamsinin Gürcistan sularında bol olduğu yönünde duyumlar aldıklarını ifade ederek “Sezon pek parlak geçmedi. İstavrit çok az oldu, Çinakop, sarıkanat, palamut yok. Hamside çok erken başladı o da şu an Gürcistan sularında. Tezgâhlarda genellikle kültür balıkları var. Birkaç gündür hava muhalefeti dolayısıyla balık az geliyor. Gürcistan’da bol miktarda hamsi olduğu yönünde haberler alıyoruz. Şu an orada balıkçı tekneleri bekliyor. Gürcistan devleti hamsinin yılbaşına kadar Türkiye’ye girmesini yasakladı. Yılbaşından sonra nasip olursa gelmeye başlayacak. Gürcistan ve Abhazya tarafında çok miktarda hamsi olduğunu duyuyoruz. Son umut oralardan gelecek olan hamside“ diye konuştu.
Balıkçılardan Çetin Kavzoğlu ise yılbaşından sonra gelecek olan hamsiyi beklemeye başladıklarını belirterek “Birkaç gündür hava şartlarından dolayı pek balık yok. Genelde çiftlik balıkları var. Mezgit kilosu 60-70 TL. Gürcistan’dan gelecek hamsinin ise kilosu 10 TL’den aşağı olmayacağını düşünüyorum. Bazı tezgâhlarda balık olmadığı için kapalı. Bu sene sezon çok kötü geçti. İstenilen randımanı alamadık” derken, balıkçı esnaflarından Sinan Sayar da kendileri için son umudun Gürcistan’dan gelecek olan hamside olduğunu belirterek “Hamsi şu anda Gürcistan’da. Yerli hamsi bitti. Gürcistan’dan gelecek olan hamsiyi bekliyoruz. Yılbaşından sonra bir haftaya kadar gelmeye başlar, Bizim için son umut Gürcistan’dan gelen hamside. Buranın hamsisi bitti” ifadelerini kullandı.

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