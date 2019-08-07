FİNANS

Balıkçılar 1 Eylül’ü iple çekiyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.08.2019 09:31 | Son Güncelleme

Samsun Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Başkanı Atıf Malkoç, "Deniz suyu mayıs ve haziran aylarında biraz soğuk geçti. Bu sezon palamut pek olmayabilir ama hamsi iyi çıkacak gibi görünüyor” dedi.

Balıkçılar 1 Eylül’ü iple çekiyor

Denizlerde 15 Nisan’da başlayan balık av yasağı, 1 Eylül’de sona erecek. Avlanma yasağının kalkmasına az zaman kala balıkçılar son hazırlıklarına tamamlamak üzere çalışmalarına hız verdi.

Canik Balıkçı Barınağı’nda bulunan balıkçılar, yırtılmış ağlarını tamir ederek ve teknelerinin bakımını yaparak yeni sezona hazırlanıyor. Denizdeki iklim değişikliğinden dolayı geçen senelere oranla bazı balık türlerinde avlanmanın az olabileceği belirten Samsun Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Başkanı Atıf Malkoç, “Deniz suyu mayıs ve haziran aylarında biraz soğuk geçti. Palamut pek olmayabilir ama hamsi iyi çıkacak gibi görünüyor. Lüfer balığının da iyi çıkmasını bekliyoruz. Karadeniz’in şu an orta tarafları normal sıcaklıkta, kıyıları soğuk durumda. Bundan dolayı bazı balıkların avlanması az olabilir” dedi.

1ef62cd3-6ac9-4087-8f80-8f216206709c

'BALIKÇININ EN BÜYÜK SIKINITILARINDAN BİRİ BALIK BOYLARINDAKİ YASAKLAR'

Yeni sezonda balık boyundan kaynaklanan avlanma yasaklarına da değinen Malkoç, “Sezon başlar, yasaklar da beraberinde gelir. Karadeniz’in diğer ucunda, Rusya tarafında istavrit 12 santimden, bizde ise 13 santimden, onlarda hamsi 5 santimden, bizde ise 9 santimden, çinekop karşı tarafta boy santimi yok, bizde ise 18 santimden avlanıyor. Aramızda olan bu dengesizlik kalkmalı” diye konuştu.

TEKNE HAZIRLIKLARI TAMAMLANMAK ÜZERE

1 Eylül’de ‘Vira Bismillah’ diyecek balıkçılar tekne hazırlıklarını tamamlamak üzere. Yeni sezondan umutlu olduklarını ifade eden balıkçı Ahmet Salih Malkoç ise “Teknelerimizi boyadık. Ağlarımızın tamiratını yaptık. Allah nasip ederse 1 Eylül’de Vira Bismillah diyeceğiz. Balıkçının her zaman umudu vardır” şeklinde konuştu.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren balıkçılar 1 Eylül’ü iple çekiyor.

KAYNAK:AA

İnanılmaz değişim! 2 bin 700 TL vermemek için 60 kilo verdiİnanılmaz değişim! 2 bin 700 TL vermemek için 60 kilo verdi
Rusya'ya bugünden itibaren vizesiz seyahat başladıRusya'ya bugünden itibaren vizesiz seyahat başladı
Esenler Otogarı'nın otoparkı resmen İBB'nin oldu! Esenler Otogarı'nın otoparkı resmen İBB'nin oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Samsun balıkçı

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Rusya'ya bugünden itibaren vizesiz seyahat başladı

Rusya'ya bugünden itibaren vizesiz seyahat başladı

Milyonlarca kişinin gözü bu haberde! Zam teklifi 16 Ağustos'ta

Milyonlarca kişinin gözü bu haberde! Zam teklifi 16 Ağustos'ta

Merkez'den 'sigara zammı' vurgusu

Merkez'den 'sigara zammı' vurgusu

Yüzde 5 zam geldi!

Yüzde 5 zam geldi!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Ev kadınlarını ilgilendiriyor! Mahkeme kararını verdi

Ev kadınlarını ilgilendiriyor! Mahkeme kararını verdi

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

İstanbul-İzmir arası 3,5 saate iniyor!

İstanbul-İzmir arası 3,5 saate iniyor!

Personel alımı sonuçları açıklanıyor!

Personel alımı sonuçları açıklanıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Rusya'ya bugünden itibaren vizesiz seyahat başladı

Rusya'ya bugünden itibaren vizesiz seyahat başladı

İBB Başkanı İmamoğlu: Otogar otoparkı bayramda ücretsiz

Esenler Otogarı'nın otoparkı resmen İBB'nin oldu!

Memur ve kamu işçisinin gözü sözleşmede

Milyonlarca kişinin gözü bu haberde! Zam teklifi 16 Ağustos'ta

'Yeşil Altın'da hasat dönemi başladı

'Yeşil Altın'da hasat dönemi başladı

Otomobil fiyatına kurbanlık

Otomobil fiyatına kurbanlık

İstanbul-İzmir arasında kısalan yol tasarrufu artıracak

Otoyolu kullanan 304 lira tasarruf edecek

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.