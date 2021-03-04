Balıkçılar dikkat: Balıkların boyu denetleniyor!

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde balık tezgahları kontrol edilerek, balıkların yasal avlanabilir boy ölçülerine yönelik denetimler gerçekleştirildi.

BALIK BOYLARI ÖLÇÜLÜYOR

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde balık tezgahları kontrol edilerek, balıkların yasal avlanabilir boy ölçülerine yönelik denetimler gerçekleştirildi. Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bağlı İlçe Müdürlüklerinde oluşturulan denetim ekipleri tarafından çeşitli denetimler gerçekleştiriliyor.

Çorlu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Çorlu'da su ürünlerine yönelik denetimler yaptı. Ekipler tarafından semt pazarlarında kurulan balık satış yerlerinde, satışı yapılan balıkların boyları ölçüldü. Balık satışı yapan pazarcılara, balıkların yasal avlanabilir boy ölçülerine dikkat edilmesi konusunda çeşitli bilgilendirmeler yapıldı.

İHA



