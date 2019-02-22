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Balıkçılarda tanzim istiyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.02.2019 14:57 | Son Güncelleme

Fiyatların yüksek olmasından dolayı satışlarının azaldığını ileri süren balıkçılar da tanzim satış istiyor.

Balıkçılarda tanzim istiyor

Kumkapı Balık Hali'nde çalışan balıkçı Kemal Sümbül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, satışlarının sezon başına göre oldukça düştüğünü söyledi.

Gün geçtikçe balığın da azaldığını belirten Sümbül, "Fiyatlar şu an yüksek. Doğal olarak satışlarımız düştü." dedi.

Fiyatların neden yüksek olduğu sorusuna yönelik de Sümbül, "Birkaç tane nedeni var bunun. Birinci nedeni bilinçsiz avlanma, ikinci nedeni ise borsacılık. Aynı sebze ve meyvede olduğu gibi 4-5 kişinin elinde bu. Piyasaya malı sürmüyorlar. Tek tek sürüyorlar. Bir kamyon, bir kamyon yanaşıyor. Hepsi birden çıkarsa balığı..." değerlendirmesini yaptı.

Sümbül, sebze ve meyvede uygulanan tanzim satışın balık için de yapılmasının yararlı olacağını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Sebze-meyve fiyatları tanzim satışıyla düştü. Vatandaş ne güzel ucuz yiyor. Balıkta da bu olabilir. Tekne direkt getirip kabzımallara değil de esnafa verse hamsiyi 20 liraya değil de 10 liraya satarım. Stok olayına gelirsek 30 tane tekne denize açılıp tonlarca hamsi tutuyor. 4 bin kasa hamsi getiriyor. Tekne yanaşıyor hale. Hepsi birden getirip koysa oraya rekabet olur. Ucuz olur. Ama tek tek yanaşıyor. Sebze-meyvede olduğu gibi balıkçılar da tanzim satış istiyor. Vatandaşa ucuz yedirmek için gerekli."

Sümbül, "Bugün ben çinekobun kasasını bin liraya aldım. 15 kilo var içerisinde. Yaklaşık 70 liraya bana geliyor. Vatandaş 75 liraya, 80 liraya satılıyor bir kilo balık. Kaç kişi yiyebilir bunu? Hamsi aldım geçen fiyat belli değil diyorlar. Aldık bir kasa geldik. Telefon açıyorum kaç para yazdınız? 350-400 lira kasası." ifadesini kullandı.

'BALIKTA STOKÇULUK SÜRÜYOR'

Sebze-meyvede stok yapılmasının önüne geçildiğini ancak balıkta stokçuluğun sürdüğünü iddia eden Sümbül, "Stokçuluğun önlenmesi çok önemli. Cumhurbaşkanımız sağ olsun, sebze-meyve fiyatları şu an düştü. Biberi 20 liraya değil de 7 liraya marketten alıp yiyebiliyoruz." dedi.

Sümbül, fiyatlarının yüksek olmasından ötürü vatandaşların balığa fazla rağbet gösteremediğini dile getirerek, "Tezgahlarda balık ucuz olursa durum iyi. Pahalı olursa da durumumuz kötü. Palamudun tanesi 30 lira. Çinekobun kilosu 50 lira. Hamsinin kilosu 20 lira. İstavritin 15 lira kilosu. Tekir 30-35 lira. Kalkan balığının ise 200 lira kilosu. Çupra-levrek, yetiştirme olanlar 25 lira, o da kültür balığı." diye konuştu.

Balıkçı Ahmet Çetin de "Balık fiyatları yüksek şu anda. Hava şartları ve balığın azalmasından dolayı fiyatlar yüksek. Bazı kabzımallar var halde. Aracılar var. Sebze-meyve işinde vatandaş nasıl rahatlatıldıysa, balık işinde de güzel olur vatandaş için. Tanzim satış olsa çok güzel olur." ifadesini kullandı.

Poyrazköy'de 50 yıldır balıkçılık yapan Şaban Bostan ise balıkçılığın sürdürülebilir yapılması durumunda fiyatların düşeceğini belirtti.

Bostan, bu yıl balıkçılığın durumunun pek iç açıcı olmadığına dikkati çeken Bostan, "Çünkü sürdürülebilir balık avcılığını savunmuyoruz. Savunsaydık bugün balığımız bol olurdu. Fiyatları da düşerdi. Denizlerimizde stoklarımız bitti çünkü. Av gücümüz fazla. Balıkçılığımızın azalmasının sebebi çok tutulması. Yumurtlamadan ziyade aşırı avcılık var." şeklinde konuştu.

Kota sisteminin ve balık boyunun önemine değinen Bostan, "Önlem yok. Bu sene en çok hamsi çıktı, palamut çıktı. 5-10 gün de çinekop çıktı. O da hemen bitti." ifadesini kullandı. KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
balıkçı tanzim satış

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