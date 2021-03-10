Balıkçılık sektörüne 10,5 milyon avroluk dev yatırım

Sinop Valiliği Toplantı Salonunda gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, su ürünlerinden elde edilen gelirin arttırılması amacıyla KUZKA öncülüğünde başlayan çalışmalara değinerek, “Su ürünlerinden elde edilen gelirin artırılması, su ürünleri ekosisteminin geliştirilmesi ve bölge özelinde Sinop’un cazibe merkezine dönüştürülmesi amacıyla 2012 yılında çalışmalara KUZKA öncülüğünde başladı. Bu amaçla Sinop’ta su ürünleri alanında faaliyet gösteren tüm işletmelerin ortak kullanımına yönelik su ürünleri işleme, şoklama ve depolama hizmetlerinin sunulacağı bir tesis tasarlandı. Hazırlanan proje 2014 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına sunulmuş ve destek almaya hak kazandı. 2018 yılında Proje Tanımlama Dokümanının onaylanmasına müteakip ihale hazırlık çalışmalarına geçildi. 2020 yılında da müşavirlik ve inşaat ihaleleri Ankara’da gerçekleştirildi” dedi.

Sinop’a kurulacak 10,5 milyon avroluk tesisin son 30 yıl içerisinde en büyük yatırım olma özelliğini de taşıdığını söyleyen Vali Karaömeroğlu, “10,5 milyon avro bütçeyle kurulacak bu tesis, son 30 yıl içerisinde Sinop ilinde yapılan en büyük yatırımlardan birisidir. Kalkınma ajansımızın öncülüğünde yürütülen projenin Sinop Valiliği, Sinop İl Özel İdaresi, Sinop Ticaret ve Sanayi Odası, Sinop Belediyesi, Sinop Üniversitesi ve Abalı Köyü Su Ürünleri Kooperatifi ortak olarak yer almaktadır. Yaklaşık 30 ayda tamamlanması planlanan projemizin yer teslimi, müşavirlik ihalesini alan firma tarafından müteahhit firmaya yapılmıştır. Yakın bir zamanda Sinop OSB’de temeli atılacak tesisin 18 ayda tamamlanmasını bekliyoruz. Projenin kalan 12 ayında ise teknik yardım faaliyetleri devam edecek. 2023 yılı ortalarında da tesisimizin tamamlanarak su ürünleri sektörünün hizmetine sunulmasını bekliyoruz” diye konuştu. Projenin Sinop’a hayırlı olmasını temenni eden Vali Karaömeroğlu, projenin gerçekleşmesinde çok büyük emekleri olan başta KUZKA olmak üzere tüm paydaşlara teşekkür etti.

KUZKA Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç ise, “Proje ile amacımız su ürünleri avcılığı ve yetiştiriciliğinde bölgemizde sürdürülebilir ekosistemin yakalanmasıdır. Dünya genelinde su ürünleri verilerine baktığımızda 2018 yılında üretimin 178,5 milyon ton civarında olduğunu görüyoruz. Birincil satışlar 401 milyar dolar ekonomik büyüklüğe ulaşmış durumdadır. Üretimin bir miktarı ise ikincil bir işleme tabi tutularak ekonomiye artı katma değer sağlıyor. Buradan elde edilen 164 milyar dolarlık kısım ise ihraç ediliyor. Dünya’daki 178,5 milyon ton balıkçılık üretiminin 96,5 milyon tonu avcılık, 82 milyon tonu ise yetiştiricilikle elde ediliyor. Küresel trende bakıldığında avcılık seneler içerisinde dalgalanma gösterirken yetiştiricilik düzenli ve keskin bir artış gösteriyor” şeklinde konuştu.

'YÜZDE 80'İ KARADENİZ'DEN SAĞLANIYOR'

Deniz ürünleri avcılığının yüzde 70-80’inin Karadeniz’den sağlandığını vurgulayan Genel Sekreter Genç, şöyle konuştu:

“Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de su ürünleri sektörü her geçen gün gelişmektedir. 2018 yılı TUİK verilerine göre ise avcılıkla ve yetiştiricilikle yapılan üretim miktarı birbirine oldukça yakındır. Toplamda yaklaşık 630 bin ton su ürünleri üretimi yapılmıştır. Karadeniz balıkçılıkta çok önemli bir yere sahiptir. Türkiye’de en çok avcılığı yapılan hamsi ve diğer deniz ürünlerinin bazı türlerinin tamamı, bazı türlerin ise büyük çoğunluğunun Karadeniz’de avlanmaktadır. 2000 yılı sonrasında toplam deniz ürünleri avcılığının yüzde 70-80’inin Karadeniz’den sağlandığını görüyoruz. Önceden ülke içerisinde daha çok iç sularda yetiştiricilik yapılırken son yıllarda denizlerde yapılan yetiştiriciliğin hızlı bir artış gösterdiğini gözlemliyoruz. Yapılan bilimsel araştırmalara göre ise önümüzdeki yıllarda su ürünleri yatırımlarının daha da artacağı tahmin ediliyor. Bu kapsamda yetiştiricilik üretiminin gelecekte artmaya devam edeceği ve toplam üretim içerisindeki payının yükselmesi bekleniyor”