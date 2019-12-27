FİNANS
  4. Balıkesir Büyükşehir yerli otomobile geçecek

Balıkesir Büyükşehir yerli otomobile geçecek

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.12.2019 19:35 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tanıtılan yerli otomobilin ilk taliplilerinden biri de Balıkesir Büyükşehir Belediyesi oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tanıtılan yerli otomobilin ilk taliplilerinden biri de Balıkesir Büyükşehir Belediyesi oldu. Yerli otomobilin ilk sipariş talebinde bulunan kurumlar arasında yer almaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz "Tercihimiz yerli ve milliden yana olacak." dedi.

Kocaeli’nin Gebze İlçesi’ndeki Bilişim Vadisi’nde düzenlenen "Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" programında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tanıtılan yerli otomobilin ilk taliplilerinden biri Balıkesir Büyükşehir Belediyesi oldu. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın talimatı doğrultusunda belediye araçları yerli otomobil ile değiştirilecek.

Her kuruşu Türkiye’mizin kazancıdır
Yerli otomobilin seri üretimine geçilmesiyle birlikte tercihlerini yerli ve milli olandan yana kullanacaklarını ifade eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz "Dünya ekonomisinde söz sahibi olmak, var olmak için bizler de yerli ve milli otomobilimizi tercih edeceğiz. Bu otomobilden kazanılan her kuruş Türkiye’nin kazancıdır. Hizmet araçlarımızı yerli otomobil ile değiştirerek bu alanda öncü olmayı ve yerli üretimi desteklemeyi hedefliyoruz." dedi.

"Tercihimiz yerli ve milli olandan yana"
"Türkiye’nin otomobili hayırlı olsun." diyen Başkan Yücel Yılmaz, yerli otomobilin ilk sipariş talebinde bulunan kurumlar arasında yer almaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. 60 yıllık hayalin gerçeğe dönüşmesiyle büyük bir gurur yaşadıklarını kaydeden Başkan Yücel Yılmaz "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere projede emeği geçen, görev alarak bizlere bu gururu yaşatan herkese şükranlarımı sunuyorum" açıklamasında bulundu.

Kralı eleştirdi, 4 yıl hapis cezası aldı! Kralı eleştirdi, 4 yıl hapis cezası aldı!
Yerli otomobilin o özelliğine dikkat çekti ve... 'Yakalanamayacak bir performans'Yerli otomobilin o özelliğine dikkat çekti ve... 'Yakalanamayacak bir performans'
Borsa haftayı yatay tamamladıBorsa haftayı yatay tamamladı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması!

Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması!

İşte Türkiye'nin Otomobili!

İşte Türkiye'nin Otomobili!

İstanbul'da banka soygunu! Çok sayıda polis sevk edildi

İstanbul'da banka soygunu! Çok sayıda polis sevk edildi

2020 memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak?

2020 memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak?

Bakan Albayrak duyurdu! Kredi faizlerinde indirim

Bakan Albayrak duyurdu! Kredi faizlerinde indirim

2020 yılı için işsizlik maaşı belli oldu

2020 yılı için işsizlik maaşı belli oldu

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Nüfus Müdürlüğü'nden 'yeni kimlik' açıklaması

Nüfus Müdürlüğü'nden 'yeni kimlik' açıklaması

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Merkez Bankası duyurdu: 31 Aralık son tarih

Merkez Bankası duyurdu: 31 Aralık son tarih

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD’de Yılbaşı Alışverişi Rekor Kırdı

ABD’de Yılbaşı Alışverişi Rekor Kırdı

Uzmanlara Göre Türkiye’de Enflasyon Yüzde 11’i Aşacak

Uzmanlara Göre Türkiye’de Enflasyon Yüzde 11’i Aşacak

İş dünyası yerli otomobili değerlendirdi! Yerli otomobilin dikkat çeken özelliği (Yerli otomobilin özellikleri)

Yerli otomobilin o özelliğine dikkat çekti ve... 'Yakalanamayacak bir performans'

Borsa haftayı yatay tamamladı

Borsa haftayı yatay tamamladı

Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada altın fiyatları

Yerli otomobilin ilk bayiliğine Haldız Grup talip oldu

İşte yerli otomobilin ilk bayiliğine talip olan şirket!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.