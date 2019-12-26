Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürü Yahşi: "Boron'un ünü ülke sınırlarını aştı"

BALIKESİR (AA) - Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürü Münir Yahşi, Türkiye'nin dünya bor pazarında yüzde 59 pay ile lider konumda olduğuna işaret ederek, "Çevre dostu bir ürün olan Boron'umuzun ünü ülkemiz sınırlarını aşmıştır. Amerika'ya, Avrupa'ya ihraç edilmeye başlanmıştır." dedi.

Etibank, Eti Holding, Eti Bor ve Eti Maden emeklileriyle Eti Maden Şehir Misafirhanesi'nde bir araya gelen Yahşi, burada yaptığı konuşmada, Bandırma Bor İşletmesinin yeni bor ürünlerinin üretiminde daima öncü bir kuruluş olduğunu belirtti.

Yahşi, elle kumanda edilen makinelerden tam otomatik makinelere geçtiklerini aktararak, "Artık üretimde son model teknolojik cihazları, yazılımları kullanıyor, katma değeri yüksek ürünler üretiyoruz. Dünya bor pazarında yüzde 59 payla lider konuma yükseldik. Bandırma Bor İşletmesi yeni bor ürünlerinin üretiminde daima öncü bir kuruluş olmuştur. Şüphesiz bunda sizlerin de çok büyük katkıları vardır." dedi.

Bor Karbür Tesisinin temelinin atıldığını hatırlatan Yahşi, şöyle konuştu: