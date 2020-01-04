Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sarı'dan "açık deniz balıkçılığı" çağrısı

BALIKESİR (AA) - Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, av filolarının bir kısmını açık deniz balıkçılığına yönlendirmeleri gerektiğini, böylece av sezonun fiili olarak 15 Nisan'a kadar devam edebileceğini söyledi.

Sarı, AA muhabirine, av sezonunun 1 Eylül'de açıldığını hatırlattı.

Av güçlerinin çok yüksek olduğunu vurgulayan Sarı, "O kadar çok teknemiz var ki bu teknelerimizdeki av malzemelerimiz, ava yardımcı malzemelerimiz, balık bulucu araçlarımız o kadar yüksek ki bunların tesiriyle hızlı bir şekilde var olan balığı 1,5-2 ayda avladık. Ondan sonra da herkes şimdi ağlamaya, kendisine yer aramaya başladı." diye konuştu.

Sarı, teknelerinin bir kısmının açık denizlere açıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Biz bunu arzu ediyorduk, yıllardır söylüyorduk. Şu anda ülkemizle Moritanya arasında bir anlaşmamız var, balıkçılarımız Bandırma'dan ve Erdek'ten oraya gidebiliyorlar. Aynı anlaşmaların başka ülkelerle de yapılmasından yanayız. Av filomuzun bir kısmını açık deniz balıkçılığına yönlendirmemiz gerekiyor. Eğer öyle yaparsak, burada kalan balıkçılarımız da av yüklerini düzenlemelerle daha da aşağıya düşürürlerse, o zaman 1 Eylül'de başlayan av sezonumuz, fiili olarak 15 Nisan'a kadar devam etmiş olur.