FİNANS
  4. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sarı'dan "açık deniz balıkçılığı" çağrısı

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sarı'dan "açık deniz balıkçılığı" çağrısı

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.01.2020 11:49 | Son Güncelleme

"Av filomuzun bir kısmını açık deniz balıkçılığına yönlendirmemiz gerekiyor. Eğer öyle yaparsak, burada kalan balıkçılarımız da av yüklerini düzenlemelerle daha da aşağıya düşürürlerse, o zaman 1 Eylül'de başlayan av sezonumuz, fiili olarak 15 Nisan'a kadar devam etmiş olur"

BALIKESİR (AA) - Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, av filolarının bir kısmını açık deniz balıkçılığına yönlendirmeleri gerektiğini, böylece av sezonun fiili olarak 15 Nisan'a kadar devam edebileceğini söyledi.

Sarı, AA muhabirine, av sezonunun 1 Eylül'de açıldığını hatırlattı.

Av güçlerinin çok yüksek olduğunu vurgulayan Sarı, "O kadar çok teknemiz var ki bu teknelerimizdeki av malzemelerimiz, ava yardımcı malzemelerimiz, balık bulucu araçlarımız o kadar yüksek ki bunların tesiriyle hızlı bir şekilde var olan balığı 1,5-2 ayda avladık. Ondan sonra da herkes şimdi ağlamaya, kendisine yer aramaya başladı." diye konuştu.

Sarı, teknelerinin bir kısmının açık denizlere açıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Biz bunu arzu ediyorduk, yıllardır söylüyorduk. Şu anda ülkemizle Moritanya arasında bir anlaşmamız var, balıkçılarımız Bandırma'dan ve Erdek'ten oraya gidebiliyorlar. Aynı anlaşmaların başka ülkelerle de yapılmasından yanayız. Av filomuzun bir kısmını açık deniz balıkçılığına yönlendirmemiz gerekiyor. Eğer öyle yaparsak, burada kalan balıkçılarımız da av yüklerini düzenlemelerle daha da aşağıya düşürürlerse, o zaman 1 Eylül'de başlayan av sezonumuz, fiili olarak 15 Nisan'a kadar devam etmiş olur.

Aksi takdirde, bakın şu an ocak ayının ilk haftasındayız, balıkçı teknelerinin büyük bir kısmı Karadeniz'de, Marmara'da Ege'de, Akdeniz'de limanlara barınaklara teknelerini bağladılar. Neden? Yaptıkları iş ürküttükleri kurbağaya değmiyor. Yani avladıkları balık masraflarını karşılamıyor. Bu yüzden teknelerini bağlamak zorunda kaldılar. O yüzden denizler sonsuz değil, sınırsız değil. Yenilenebilir kaynak bunlar, her yıl üremeyle büyümeyle birlikte belli miktar balık artışı var. O kadar avlamamız lazım. Eğer bu oranlara dikkat edersek işte o zaman sürdürülebilir balıkçılık olacak, balıkçılarımız da 1 Eylül'de başlayacaklar, 15 Nisan'da paydos edecekler. 1,5-2 ayda balıklarımız bitmemiş olacak."

Bandırma Su Ürünleri Balık Hali'nde balıkçılık yapan Cem Tecimen de kuvvetli fırtına nedeniyle balık fiyatlarının yükseldiğine dikkati çekti. Tecimen, havaların soğuduğunu anımsatarak, "Sular soğuk ama fırtına var. Fırtınalar dinerse fiyatlar düşecek. Şu anda hamsinin fiyatını 40-50 liraya satıyoruz. İstavrit 30 lira, sardalya 15-20 lira, zaten başka balıkta gelmiyor. İnşallah denizlerimizde hava sakinler, tekrar balık fiyatları düşer." diye konuştu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Su Ürünleri Balık Hali'ne 2019'un Aralık ayında 275 adet lüfer, 360 çift palamut, 7 bin 77 kasa sardalya, 6 bin 533 kasa hamsi, bin 724 kasa istavrit gelirken, toplam 992 bin 771 liralık balık işlem gördü.

PARTNERDNA raporunda korkunç gerçek: 5 adet sperm örneği var!DNA raporunda korkunç gerçek: 5 adet sperm örneği var!
Siirt’te iki ilçede petrol aranacakSiirt’te iki ilçede petrol aranacak
Sabiha Gökçen Havalimanı kendi kategorisinde zamanında kalkışta dünya birincisiSabiha Gökçen Havalimanı kendi kategorisinde zamanında kalkışta dünya birincisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Balık balikesir Bandırma

En Çok Okunan Haberler

Irak'tan flaş ABD kararı: Askeri varlığı sonlandırılabilir

Irak'tan flaş ABD kararı: Askeri varlığı sonlandırılabilir

Irak'taki saldırının ardından Haşdi Şabi'den ilk açıklama!

Irak'taki saldırının ardından Haşdi Şabi'den ilk açıklama!

Altın fiyatları uçtu!

Altın fiyatları uçtu!

Albayrak: Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı

Albayrak: Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı

Ticari mesajlara düzenleme!

Ticari mesajlara düzenleme!

TOGG’dan markalaşma adına paylaşım

TOGG’dan markalaşma adına paylaşım

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

2020 yılı için işsizlik maaşı belli oldu

2020 yılı için işsizlik maaşı belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Nüfus Müdürlüğü'nden 'yeni kimlik' açıklaması

Nüfus Müdürlüğü'nden 'yeni kimlik' açıklaması

250 bin liraya satmak istiyor!

250 bin liraya satmak istiyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Siirt’te iki ilçede petrol aranacak

Siirt’te iki ilçede petrol aranacak

Sabiha Gökçen Havalimanı kendi kategorisinde zamanında kalkışta dünya birincisi

Sabiha Gökçen Havalimanı kendi kategorisinde zamanında kalkışta dünya birincisi

Konkordato ilan eden Temsa ile ilgili Bakan Albayrak'tan açıklama: Güzel haber alacaksınız

Dev şirketle ilgili flaş açıklama

TESK Başkanı Palandöken: “Zincir marketler her ürünü satmamalı”

TESK Başkanı Palandöken: “Zincir marketler her ürünü satmamalı”

Seramikçiler altın yılını yaşıyor

Seramikçiler altın yılını yaşıyor

Kadın ayakkabısından yılda 400 milyon lira gelir

Kadın ayakkabısından yılda 400 milyon lira gelir

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.