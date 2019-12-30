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  4. Bandırma'da üretilen ceviz fidanlarından 5 milyonu ihraç edildi

Bandırma'da üretilen ceviz fidanlarından 5 milyonu ihraç edildi

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.12.2019 13:15 | Son Güncelleme

Bandırma'da üretilen ceviz fidanlarından 5 milyonu ihraç edildi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı kırsal Sahil Yenice Mahallesi'nde bu yıl üretilen 12 milyon 500 bin ceviz fidanından 5 milyonu yurt dışına satıldı.

Halkının büyük çoğunluğunun geçim kaynağı olan fidancılıkta aşılama, bakım ve söküm işlemleri yapılarak ürünler satışa hazır hale getiriliyor. Kamyonlara yüklenen fidanlar Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Özbekistan, Kazakistan ve Ukrayna'nın da aralarında olduğu 30 ülkeye gönderiliyor.

Üreticilerden Sahil Yenice Mahallesi Muhtarı Nuri Varlık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ciddi miktarda fidan sevkiyatının tamamlandığını söyledi.

Bu sene 12 milyon 500 bin ceviz fidanı ürettiklerini 5 milyonunu ihraç ettiklerini belirten Varlık, iki yıl önce yurt dışına satılan fidan sayısının 2 milyon olduğunu dile getirdi.

Üreticilere tavsiyelerde bulunan Varlık, "Fidancıların Türkiye'de daha sağlıklı fidan üretim yapılması için Tarım ve Orman Bakanlığımızın aşı sistemini takip etmeleri gerekiyor." dedi.

Bandırma Ziraat Odası Başkanı Süleyman Dönmez de ceviz fidancılığının bölge ekonomisi bakımından çok önemli bir gelir kaynağı olduğunu vurguladı.

Dönmez, fidancılığın köyden kente göçü önleyici yönünün de olduğunu ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
balikesir Bandırma ceviz fidanı ekonomi Sahil Yenice

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