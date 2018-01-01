FİNANS

Bandrol ücretleri yeniden belirlendi

01 Ocak 2018 15:46

Yurt dışından getirilecek televizyon, radyo ve uydu alıcılarının da aralarında bulunduğu cihazlardan bir defaya mahsus olmak üzere, 1-80 euro arasında bandrol karşılığı ücret alınacak.

Bandrol ücretleri yeniden belirlendi

 Ticari ithalat maksadı dışında yurt dışından getirilecek televizyon, radyo, video, uydu alıcı cihazları, birleşik cihazlar ile bunların dışında kalan radyo televizyon yayını almaya yarayan her türlü cihazlar için bir defaya mahsus ve 2018 yılı için geçerli olmak üzere, belirlenen ücretlerin alınmasına ilişkin Bakanlar?Kurulu Kararı, Resmi Gazete'nin 5. mükerrer sayısında yayımlandı.

 
Karara göre, 51 ekrana kadar (51 ekran dahil) televizyonlara 10 euro, 52-67 ekran arası (67 ekran dahil) televizyonlara 16 euro, 68-85 ekran arası (85 ekran dahil) televizyonlara 22 euro, 86-116 ekran arası (116 ekran dahil) televizyonlara 34 euro, 117-148 ekran arası (148 ekran dahil) televizyonlara 40 euro, 148 ekrandan yukarı televizyonlara 80 euro, oto televizyonlarına ise 8 euro bandrol karşılığı ücret ödenecek.
 
Radyolardan, cep tipi radyo alıcıları, saatli radyo ve radyolu saatler, bir müzik aleti üzerindeki radyolar, oyuncaklar üzerindeki radyolar, ışıldaklar ve radyolu vantilatörler, oto radyo alıcıları için 1 euro, taşınabilir radyo alıcıları için ise 2 euro ödenecek.
 
Televizyon yayınlarını alma ve kaydetme özelliği olan videolar için 18 euro, set üstü medya kutuları (Set Top Box) ile her türlü uydu alıcı cihazı için 7 euro, bileşik cihazlardan televizyon ağırlıklı olanlar için 9-21 euro, radyo ağırlıklı olanlar için de 1-18 euro arasında ödeme yapılacak.
 
Bandrol ücretleri, cep tipi radyolu Mp3-Mp4 çalar, radyo ve televizyon yayını almaya yarayan her türlü cihazlarla taşıtlarda kullanılmaya mahsus navigasyonlu multimedya cihazlarında 2-15 euro arasında, internet bağlantısıyla radyo ve televizyon yayını alabilen cep telefonlarında 20, bilgisayar ve tabletlerde 10 euro ve bu cihazlar dışında kalan radyo ve televizyon yayını almaya yarayan her türlü cihazda ise 18 euro olarak uygulanacak.
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