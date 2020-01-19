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  4. Banka ve kredi kart pazarının 5'te biri TROY logolu olacak

Banka ve kredi kart pazarının 5'te biri TROY logolu olacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.01.2020 11:12 | Son Güncelleme

BKM Genel Müdürü Soner Canko: - "TROY logolu kart adedi 10 milyonu aşmış durumda. 2026'da ise TROY logolu kart adedinin pazarın yüzde 20'sini oluşturmasını hedefliyoruz" - "7 yıl önce hayata geçirdiğimiz ve 40 binden fazla iş yerinde 1,8 milyon kullanıcıya hizmet veren Türkiye'nin Dijital Cüzdanı BKM Express’le bugün web, mobil ve mağazalarda kısacası her yerde hem güvenli hem kolay ödeme yapılmasını sağlıyoruz" - "Bilgiguvende.com ile bilgi güvenliği konusunda internete başvuran kullanıcıların karşısına doğru ve güvenilir içeriğin çıkmasını, düzenli olarak kullanıcıları bilinçlendirmeyi hedefliyoruz"

İSTANBUL (AA) - MURAT BİRİNCİ - Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Soner Canko, TROY logolu kart adedinin 10 milyonu aştığını belirterek, "2026'da TROY logolu kart adedinin pazarın yüzde 20'sini oluşturmasını hedefliyoruz." dedi.

Canko, Türkiye'nin ödeme yöntemi (TROY), BKM Express ve "Bilgiguvende.com"a ilişkin değerlendirmede bulundu. Türkiye'nin ilk ve tek kartlı ödeme alt yapısı olan TROY'un bugün 26 banka, 5 elektronik para kuruluşu olmak üzere toplam 31 üyesi bulunduğunu belirten Canko, bu üyelerin Türkiye kartlı ödemeler pazarının yüzde 100'ünü temsil ettiğini söyledi.

TROY logolu kart adedinin 10 milyonu aştığını ifade eden Canko, "2026'da ise TROY logolu kart adedinin pazarın yüzde 20’sini oluşturmasını hedefliyoruz. Türkiye'nin yerel değerlerinden ilham alıyor, TROY logolu kartlarla ülkemizin kendi ödeme yöntemine kavuşmasını mümkün kılmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Canko, sunduğu ürün ya da hizmetin toplumsal faydaya dönüşmesi, yenilikçi ürünlerin hızlı bir şekilde pazara sunulması ve yeni teknolojilere herkesin ulaşması hedefleriyle hareket eden TROY'un, bu amaç doğrultusunda TROY İnovasyon Merkezi'ni 2016 yılında kurduğunu hatırlattı.

TROY'un mobil temassız ödeme teknolojisi sayesinde Android ve iOS cihazlarla temassız, hızlı ve güvenli ödeme yapıldığına dikkati çeken Canko, şöyle devam etti:

"Hayatın her alanında hızlı ve güvenli ödeme deneyimi için TROY'un karekodla ödeme çözümü de hazır. Diğer yandan, TROY İnovasyon Merkezi tarafından geliştirilen çip entegrasyonuyla birlikte giyilebilir teknolojilerle de ödeme yapılmaya başlandı. Bilekliklere entegre edilen bu çip ile kullanıcılar temassız ödeme yapabiliyor. Amacımız ödeme teknolojilerinde Türkiye'ye özgü çözümler getirerek Türkiye'de fark yaratmak."

- "BKM Express ile 9,6 milyon TL bağış yapılmasına aracılık ettik"

Soner Canko, 7 yıl önce hayata geçirdikleri ve 40 binden fazla iş yerinde 1,8 milyon kullanıcıya hizmet veren Türkiye'nin Dijital Cüzdanı BKM Express'le bugün web, mobil ve mağazalarda kısacası her yerde hem güvenli hem kolay ödeme yapılmasını sağladıklarını belirtti.

BKM Express olarak sivil toplum ile STK'lar arasında köprüler kurmayı ve bağış kültürünü dijitalleştirmeyi misyon edinerek dijital bağış özelliğini hayata geçirdiklerini ifade eden Canko, dijital bağış özelliğiyle 2015 yılından bugüne kadar 250 sivil toplum kuruluşuna (STK) 394 bin işlem adediyle 9,6 milyon TL bağış yapılmasına aracılık ettiklerini aktardı.

- "Bilgiguvende.com ile kart kullanıcılarını dolandırıcılığa karşı uyarıyoruz"

BKM Genel Müdürü Canko, bilginin korunması için çok sayıda yasal önlem ve mekanizmanın olduğunu ancak en güçlü korumanın kullanıcının bilinçlenmesiyle başladığını söyledi.

Bu nedenle dolandırıcılık olaylarına karşı kullanıcıları dikkatli olmaları konusunda BKM olarak uyardıklarını belirten Canko, şunları kaydetti:

"Hem kişilerin hem de kurumların bu tehditlerden korunması için sosyal mühendisliğin ve dolandırıcılık türlerinin ne olduğunu, saldırı yollarını ve bu saldırılardan korunma yöntemlerini anlatıyoruz. Kullanıcıların bu ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir platform olan www.bilgiguvende.com ile bilgi güvenliği konusunda internete başvuran kullanıcıların karşısına doğru ve güvenilir içeriğin çıkmasını, düzenli olarak kullanıcıları bilinçlendirmeyi hedefliyoruz. Platformun Facebook, Twitter ve Instagram kanalları üzerinden de bilgi güvenliğiyle ilgili özel içeriklere ulaşılabiliyor."

Canko, bilgi güvenliği konusunda sesimizin daha kuvvetli çıkmasını sağlamak için oyuncu Demet Evgar'la birlikte bir reklam kampanyası serisini de hayata geçirdiklerini anlattı.

Dolandırıcıların kullandığı yöntemlerin mizahi bir üslupla anlatıldığı kampanya kapsamında önce "Palavra", daha sonra da "Sana Ne!" şarkılarının klibin başrolünde yer alan Demet Evgar tarafından seslendirildiğini belirten Canko, bu kampanya ile pek çok kişide bilgi güvenliği ile ilgili mizahi bir yolla güçlü bir farkındalık yarattıklarını dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
BKM, Soner Canko, TROY,

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