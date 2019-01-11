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Banka ve kredi kartları yönetmeliğinde önemli değişiklik

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.01.2019 09:31 | Son Güncelleme

Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapıldı. Kredi kartlarında taksitlendirme süreleri Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'nın görüşü alınarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından belirlenecek.

Banka ve kredi kartları yönetmeliğinde önemli değişiklik

BDDK'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan banka kartları ve kredi kartları hakkında yönetmelikte değişiklik öngören yönetmeliği ile banka ve kredi kartları taksitlendirme sürelerini düzenleyen 26. maddenin 7. fıkrası yeniden düzenlendi.

Buna göre, mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dâhil olmak üzere, kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süreleri Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'nın görüşü alınarak BDDK tarafından belirlenecek.

Değiştirilen 7. fıkranın eski hali şu şekildeydi:

"Mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dâhil olmak üzere, kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süresi 12 ayı geçemez. Bu süre; elektronik eşya alımlarında üç ay, bilgisayar alımlarında, kulüp ve derneklere yapılan ödemelerde, taşımacılık ile ilgili harcamalarda, havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda altı ay, havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda, sağlık ve sosyal hizmetler ile ilgili harcamalarda ve sağlık ürünü alımlarında, vergi ödemelerinde dokuz ay olarak uygulanır."

Söz konusu fıkrada ayrıca kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek kuyum, telekomünikasyon, doğrudan pazarlama ile ilgili harcamalar, yurt dışında yapılan harcamalar ve yemek, gıda, alkollü içecek, akaryakıt, kozmetik, ofis malzemesi ile hediye kart, hediye çeki ve benzeri şekillerde herhangi somut bir mal veya hizmeti içermeyen ürünlerin alımlarında taksit uygulanamayacağı belirtiliyordu.

Yönetmelikle ayrıca; "Kurumsal kredi kartları ile mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dâhil olmak üzere gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süresi dokuz ayı geçemez" şeklindeki 8. fıkra da yürürlükten kaldırıldı. KAYNAK: REUTERS

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Anahtar Kelimeler:
kredi kartı Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu (BDDK) resmi gazete

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