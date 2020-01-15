Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu:

İSTANBUL (AA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK) ihtiyaç duyulması halinde kredi vade sınırları ile kredi kartı taksit sınırlamalarına ilişkin düzenlemeler yapıldığı anımsatılarak, söz konusu düzenlemelerin birçok ekonomik aktörü ve makro-ekonomiyi etkileme potansiyeli barındırdığından bu alanda yapılan düzenlemelerde karar alma sürecinin hızlı olabilmesinin ve uygulamada esneklik sağlanabilmesinin önem arz ettiği bildirildi.

BDDK'dan yapılan yazılı açıklamada, kurumun finansal istikrarın güçlendirilmesi ve makroekonomik dengelenme sürecinin desteklenmesi kapsamında, bilinçli tüketimin ve basiretli borçlanmanın teşvik edilmesi, cari açığı artırıcı etkilerden kaçınılması ile yurt içi tasarrufların artırılması amaç ve hedefleri çerçevesinde ihtiyaç duyulması halinde kredi vade sınırları ile kredi kartı taksit sınırlamalarına ilişkin düzenlemeler yaptığı aktarıldı.

Söz konusu düzenlemelerin birçok ekonomik aktörü ve makro-ekonomiyi etkileme potansiyeli barındırdığından bu alanda yapılan düzenlemelerde karar alma sürecinin hızlı olabilmesinin ve uygulamada esneklik sağlanabilmesinin önem arz ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: