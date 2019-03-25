Bankacılık endeksinde yüzde 4 kayıp

Bankacılık endeksinde Cuma günü gözlenen sert satış baskısı bu sabah da devam ediyor.

Bir bankacılık analisti, "Bankacılık endeksindeki hareketleri Cuma gününün uzantısı olarak değerlendirebiliriz. Buna ek olarak BDDK ve SPK'dan yapılan açıklamalar da endeks üzerinde baskı yarattı. Şu anda belirsizlik yüksek. Belirsizliğin yüksek olduğu zamanlarda bu hareketleri görüyoruz" değerlendirmesini yaptı.

BDDK, TL'nin dolar karşısında Cuma günü sert değer yitirmesinin ardından ABD merkezli uluslararası banka JP Morgan hakkında yayınladığı bir raporla ilgili inceleme ve soruşturma başlatmıştı.

BDDK, diğer bir açıklamasında da başka bankaların müşterilerini "yanıltıcı ve manipülatif" şekilde döviz alımına yönlendirdikleri şikayetleri sonucu bu konuda inceleme ve soruşturma başlattığını belirtmiş, ancak bankaların adı veya menşeini belirtmemişti.

Öte yandan SPK da JP Morgan raporunun "yanıltıcı içeriği nedeniyle başta bankacılık hisseleri olmak üzere" hisse senedi piyasası üzerinde "spekülatif" etti yarattığı şikayetleri üzerine inceleme başlattığını bildirmişti.