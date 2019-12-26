Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 21 milyar 376 milyon lira artarak 2 trilyon 632 milyar 604 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 20 Aralık ile biten haftada 21 milyar 376 milyon lira artış gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 611 milyar 228 milyon liradan 2 trilyon 632 milyar 604 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 40 milyar 67 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 1,6 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 548 milyar 296 milyon lira oldu.

- Tüketici kredileri 458,7 milyar liraya çıktı

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 20 Aralık ile biten haftada 1 milyar 515 milyon lira yükselerek 458 milyar 687 milyon liraya ulaştı. Söz konusu kredilerin 197 milyar 71 milyon lirası konut, 6 milyar 810 milyon lirası taşıt ve 254 milyar 805 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.