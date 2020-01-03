Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 19 milyar 657 milyon lira artarak 2 trilyon 652 milyar 261 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 27 Aralık ile biten haftada 19 milyar 657 milyon lira artış gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 632 milyar 604 milyon liradan 2 trilyon 652 milyar 261 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 21 milyar 633 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 0,8 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 569 milyar 929 milyon lira oldu.

- Tüketici kredileri 464,6 milyar liraya çıktı

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 27 Aralık ile biten haftada 5 milyar 949 milyon lira yükselerek 464 milyar 636 milyon liraya ulaştı. Söz konusu kredilerin 198 milyar 703 milyon lirası konut, 7 milyar 9 milyon lirası taşıt ve 258 milyar 922 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.