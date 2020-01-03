FİNANS
  4. Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.01.2020 14:31 | Son Güncelleme

Bankacılık sektörünün kredi hacmi 2,7 trilyon lira, toplam mevduatı 2,6 trilyon lira oldu

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 19 milyar 657 milyon lira artarak 2 trilyon 652 milyar 261 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 27 Aralık ile biten haftada 19 milyar 657 milyon lira artış gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 632 milyar 604 milyon liradan 2 trilyon 652 milyar 261 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 21 milyar 633 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 0,8 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 569 milyar 929 milyon lira oldu.

- Tüketici kredileri 464,6 milyar liraya çıktı

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 27 Aralık ile biten haftada 5 milyar 949 milyon lira yükselerek 464 milyar 636 milyon liraya ulaştı. Söz konusu kredilerin 198 milyar 703 milyon lirası konut, 7 milyar 9 milyon lirası taşıt ve 258 milyar 922 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 2 milyar 579 milyon lira artarak 397 milyar 511 milyon liraya çıktı.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,9 yükselişle 115 milyar 429 milyon liraya ulaştı. Bireysel kredi kartı alacaklarının 51 milyar 860 milyon lirası taksitli, 63 milyar 569 milyon lirası taksitsiz oldu.

- Yasal öz kaynaklar arttı

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 27 Aralık itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 1 artarak 148 milyar 534 milyon liraya çıktı. Söz konusu takipteki alacakların 96 milyar 115 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 527 milyon lira artarak 617 milyar 495 milyon liraya çıktı.

Diyarbakır'da ele geçirildi! 14. yüzyıla ait Diyarbakır'da ele geçirildi! 14. yüzyıla ait
Castrol küresel yönetimine 2 TürkCastrol küresel yönetimine 2 Türk
Abdi İbrahim üretim tesislerinde rüzgar ve güneş enerjisi kullanmaya başladıAbdi İbrahim üretim tesislerinde rüzgar ve güneş enerjisi kullanmaya başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BDDK piyasalar

En Çok Okunan Haberler

Dünyayı sarsan suikastte 'yüzük' detayı

Dünyayı sarsan suikastte 'yüzük' detayı

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

Saldırının ardından İran'dan peş peşe açıklamalar

Saldırının ardından İran'dan peş peşe açıklamalar

Kıdem tazminatında flaş gelişme

Kıdem tazminatında flaş gelişme

2019 yılı enflasyon rakamları belli oldu

2019 yılı enflasyon rakamları belli oldu

O bankadan düşük faizli kredi

O bankadan düşük faizli kredi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

2020 yılı asgari ücreti belli oldu! Asgari ücret ne kadar oldu?

2020 yılı asgari ücreti belli oldu! Asgari ücret ne kadar oldu?

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

250 bin liraya satmak istiyor!

250 bin liraya satmak istiyor!

Merkez Bankası duyurdu: 31 Aralık son tarih

Merkez Bankası duyurdu: 31 Aralık son tarih

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İFMİB 2020 ihracat hedefini 1 milyar dolara yükseltti

İFMİB 2020 ihracat hedefini 1 milyar dolara yükseltti

Castrol küresel yönetimine 2 Türk

Castrol küresel yönetimine 2 Türk

Abdi İbrahim üretim tesislerinde rüzgar ve güneş enerjisi kullanmaya başladı

Abdi İbrahim üretim tesislerinde rüzgar ve güneş enerjisi kullanmaya başladı

TİM: Yıllık ihracat yüzde 2.0 artışla 180.5 milyar dolara yükseldi

TİM: Yıllık ihracat yüzde 2.0 artışla 180.5 milyar dolara yükseldi

ABD, İran gerilimi altın fiyatlarını yükseltti

Altın fiyatları uçtu!

TİM Başkanı Gülle: “Yerli otomobilimizi 2022 yılında yollarda görmek istiyoruz”

TİM Başkanı Gülle: “Yerli otomobilimizi 2022 yılında yollarda görmek istiyoruz”

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.