Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 5 milyar 367 milyon lira azalarak 2 trilyon 646 milyar 894 milyon liraya geriledi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 3 Ocak ile biten haftada 5 milyar 367 milyon lira azalış gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 652 milyar 261 milyon liradan 2 trilyon 646 milyar 894 milyar liraya düştü.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 2 milyar 598 milyon lira azaldı. Söz konusu haftada yüzde 0,1 gerileyen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 567 milyar 331 milyon lira oldu.

- Tüketici kredileri 467,4 milyar liraya çıktı

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 3 Ocak ile biten haftada 2 milyar 744 milyon lira yükselerek 467 milyar 380 milyon liraya ulaştı. Söz konusu kredilerin 199 milyar 268 milyon lirası konut, 7 milyar 50 milyon lirası taşıt ve 261 milyar 61 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.