Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 6 milyar 946 milyon lira azalarak 2 trilyon 639 milyar 948 milyon liraya geriledi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 10 Ocak ile biten haftada 6 milyar 946 milyon lira azalış gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 646 milyar 894 milyon liradan 2 trilyon 639 milyar 948 milyar liraya düştü.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 18 milyar 477 milyon lira azaldı. Söz konusu haftada yüzde 0,7 gerileyen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 548 milyar 854 milyon lira oldu.

- Tüketici kredileri 470,9 milyar liraya çıktı

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 10 Ocak ile biten haftada 3 milyar 525 milyon lira yükselerek 470 milyar 905 milyon liraya ulaştı. Söz konusu kredilerin 199 milyar 919 milyon lirası konut, 7 milyar 16 milyon lirası taşıt ve 263 milyar 969 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.