Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 33 milyar 672 milyon 533 bin lira artarak 2 trilyon 329 milyar 788 milyon 175 bin liraya çıktı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 26 Nisan ile biten haftada 33 milyar 672 milyon 533 bin lira artarak 2 trilyon 296 milyar 115 milyon 642 bin liradan 2 trilyon 329 milyar 788 milyon 175 bin liraya çıktı.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,98 artışla 1 trilyon 44 milyar 303 milyon 132 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,95 artışla 1 trilyon 177 milyar 979 milyon 162 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 667 milyon dolar azalarak 211 milyar 559 milyon dolara geriledi. Bunun 194 milyar 444 milyon doları mevduat bankaları ve 17 milyar 115 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.

Mevduat bankalarındaki YP mevduat tutarının 165 milyar 702 milyon dolarını yurt içinde yerleşik kişiler ve 4 milyar 213 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik bankaların mevduatları oluşturdu. YP mevduatlarında, yurt dışında yerleşik kişilerin mevduatı 17 milyar 662 milyon dolar ve yurt dışında yerleşik bankaların mevduatı ise 6 milyar 867 milyon dolar oldu.