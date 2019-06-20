Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 14 Haziran ile biten haftada 92 milyon 886 bin lira artarak 2 trilyon 324 milyar 502 milyon 519 bin liradan 2 trilyon 324 milyar 595 milyon 405 bin liraya yükseldi.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,5 artışla 1 trilyon 27 milyar 44 milyon 489 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,87 azalışla 1 trilyon 195 milyar 581 milyon 17 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 881 milyon dolar azalarak 215 milyar 892 milyon dolara geriledi. Bunun 197 milyar 105 milyon doları mevduat bankaları ve 18 milyar 787 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.

Mevduat bankalarındaki YP mevduat tutarının 168 milyar 956 milyon dolarını yurt içinde yerleşik kişiler ve 3 milyar 524 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik bankaların mevduatları oluşturdu. YP mevduatlarında, yurt dışında yerleşik kişilerin mevduatı 18 milyar 82 milyon dolar ve yurt dışında yerleşik bankaların mevduatı ise 6 milyar 543 milyon dolar oldu.