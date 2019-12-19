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Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.12.2019 15:28 | Son Güncelleme

Bankalardaki TL cinsi mevduat 1 trilyon 220 milyar 891 milyon 580 bin lira, yabancı para mevduatı ise 223 milyar dolar 984 milyon dolar oldu.

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 39,5 milyar lira artarak 2 trilyon 567,6 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 13 Aralık ile biten haftada 39 milyar 532 milyon 451 bin lira artarak 2 trilyon 528 milyar 88 milyon 138 bin liradan, 2 trilyon 567 milyar 620 milyon 589 bin liraya çıktı.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 2,95 artışla 1 trilyon 220 milyar 891 milyon 580 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 0,50 yükselerek 1 trilyon 243 milyar 403 milyon 284 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı geçen hafta 739 milyon dolar azalarak 223 milyar dolar 984 milyon dolara indi.

Yurt içinde yerleşik kişilerin, YP mevduat tutarı 193 milyar 957 milyon dolar olurken, bunun 120 milyar 356 milyon dolarını yurt içinde yerleşik gerçek kişiler, 73 milyar 601 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik tüzel kişilerin mevduatları oluşturdu.

Taksitli ticari krediler arttı

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, yüzde 0,91 artarak 438 milyar 683 milyon 968 bin liraya yükseldi. Taksitli ticari krediler de yüzde 0,27 yükselerek 372 milyar 751 milyon bin lira oldu. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi, yüzde 0,32 artarak 151 milyar 245 milyon 558 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 184 milyar 11 milyon 562 bin lirası konut, 4 milyar 755 milyon 731 bin lirası taşıt ve 249 milyar 916 milyon 675 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörü TCMB dahil toplam kredi hacmi ise 13 Aralık ile biten haftada 15 milyar 130 milyon 919 bin lira artarak 2 trilyon 523 milyar 28 milyon 643 bin liraya yükseldi.

Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,87 artış gösterdi.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
Bankacılık sektörünün mevduatı TCMB Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
krediler artmış. TL ve dolar hesapları artmış. dışarda yatırım yok. demek oluyor ki son ucuz kredi fırsatını değerlendirenler TL kredi çekip döviz yapmış. ekonomi ağır hasta ama ağrı kesici alıp tedaviyi reddediyoruz. acı gerçekle yüzleşmek zor olsada gerekli.
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