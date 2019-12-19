Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 39,5 milyar lira artarak 2 trilyon 567,6 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 13 Aralık ile biten haftada 39 milyar 532 milyon 451 bin lira artarak 2 trilyon 528 milyar 88 milyon 138 bin liradan, 2 trilyon 567 milyar 620 milyon 589 bin liraya çıktı.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 2,95 artışla 1 trilyon 220 milyar 891 milyon 580 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 0,50 yükselerek 1 trilyon 243 milyar 403 milyon 284 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı geçen hafta 739 milyon dolar azalarak 223 milyar dolar 984 milyon dolara indi.

Yurt içinde yerleşik kişilerin, YP mevduat tutarı 193 milyar 957 milyon dolar olurken, bunun 120 milyar 356 milyon dolarını yurt içinde yerleşik gerçek kişiler, 73 milyar 601 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik tüzel kişilerin mevduatları oluşturdu.