Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 40 milyar lira artarak 2 trilyon 607,6 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 20 Aralık ile biten haftada 40 milyar 5 milyon 182 bin lira artarak 2 trilyon 567 milyar 620 milyon 589 bin liradan, 2 trilyon 607 milyar 625 milyon 771 bin liraya çıktı.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,10 artışla 1 trilyon 234 milyar 337 milyon 506 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 2,09 yükselerek 1 trilyon 269 milyar 413 milyon 982 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı geçen hafta 362 milyon dolar azalarak 223 milyar dolar 622 milyon dolara indi.

Yurt içinde yerleşik kişilerin, YP mevduat tutarı 193 milyar 413 milyon dolar olurken, bunun 119 milyar 766 milyon dolarını yurt içinde yerleşik gerçek kişiler, 73 milyar 647 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik tüzel kişilerin mevduatları oluşturdu.