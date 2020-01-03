Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 20,8 milyar lira artarak 2 trilyon 628,4 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 27 Aralık ile biten haftada 20 milyar 807 milyon 7 bin lira artarak 2 trilyon 607 milyar 625 milyon 771 bin liradan, 2 trilyon 628 milyar 432 milyon 778 bin liraya çıktı.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,24 artışla 1 trilyon 249 milyar 677 milyon 529 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 0,19 yükselerek 1 trilyon 271 milyar 833 milyon 8 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı geçen hafta 490 milyon dolar artarak 224 milyar dolar 112 milyon dolara çıktı.

Yurt içinde yerleşik kişilerin, YP mevduat tutarı 193 milyar 643 milyon dolar olurken, bunun 120 milyar 287 milyon dolarını yurt içinde yerleşik gerçek kişiler, 73 milyar 356 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik tüzel kişilerin mevduatları oluşturdu.