FİNANS
  4. Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.01.2020 15:21 | Son Güncelleme

Bankalardaki TL cinsi mevduat 1 trilyon 249 milyar 677 milyon 529 bin lira, yabancı para mevduatı ise 224 milyar dolar 112 milyon dolar oldu

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 20,8 milyar lira artarak 2 trilyon 628,4 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 27 Aralık ile biten haftada 20 milyar 807 milyon 7 bin lira artarak 2 trilyon 607 milyar 625 milyon 771 bin liradan, 2 trilyon 628 milyar 432 milyon 778 bin liraya çıktı.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,24 artışla 1 trilyon 249 milyar 677 milyon 529 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 0,19 yükselerek 1 trilyon 271 milyar 833 milyon 8 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı geçen hafta 490 milyon dolar artarak 224 milyar dolar 112 milyon dolara çıktı.

Yurt içinde yerleşik kişilerin, YP mevduat tutarı 193 milyar 643 milyon dolar olurken, bunun 120 milyar 287 milyon dolarını yurt içinde yerleşik gerçek kişiler, 73 milyar 356 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik tüzel kişilerin mevduatları oluşturdu.

- Taksitli ticari krediler arttı

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, yüzde 1,28 artarak 445 milyar 627 milyon 598 bin liraya yükseldi. Taksitli ticari krediler de yüzde 0,51 yükselerek 375 milyar 845 milyon 283 bin lira oldu. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi, yüzde 1,83 artarak 151 milyar 406 milyon 205 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 185 milyar 562 milyon 243 bin lirası konut, 4 milyar 981 milyon 920 bin lirası taşıt ve 255 milyar 83 milyon 435 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörü TCMB dahil toplam kredi hacmi ise 27 Aralık ile biten haftada 22 milyar 161 milyon 831 bin lira artarak 2 trilyon 564 milyar 868 milyon 622 bin liraya yükseldi.

Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,32 artış gösterdi.

PARTNER Hepsi çığlıklarla dışarı koştu! Çıplak yılbaşı partisinde büyük şok Hepsi çığlıklarla dışarı koştu! Çıplak yılbaşı partisinde büyük şok
Bursa’da "temiz üretim" hamlesiBursa’da "temiz üretim" hamlesi
Trüf mantarı son kez ihaleye çıkarıldıTrüf mantarı son kez ihaleye çıkarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bankacılık sektörünün mevduatı

En Çok Okunan Haberler

ABD'den Irak'taki vatandaşlarına çağrı!

ABD'den Irak'taki vatandaşlarına çağrı!

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

Dünyayı sarsan suikastte 'yüzük' detayı

Dünyayı sarsan suikastte 'yüzük' detayı

O bankadan düşük faizli kredi

O bankadan düşük faizli kredi

Kıdem tazminatında flaş gelişme

Kıdem tazminatında flaş gelişme

2019 yılı enflasyon rakamları belli oldu

2019 yılı enflasyon rakamları belli oldu

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

2020 yılı için işsizlik maaşı belli oldu

2020 yılı için işsizlik maaşı belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Nüfus Müdürlüğü'nden 'yeni kimlik' açıklaması

Nüfus Müdürlüğü'nden 'yeni kimlik' açıklaması

250 bin liraya satmak istiyor!

250 bin liraya satmak istiyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Başkan Memişoğlu: "Denizli ihracatı 2019 yılında, 3 milyar 186 milyon dolar oldu"

Başkan Memişoğlu: "Denizli ihracatı 2019 yılında, 3 milyar 186 milyon dolar oldu"

Hagia Sofia Mansions-Curio Collection by Hilton Sultanahmet’te açıldı

Hagia Sofia Mansions-Curio Collection by Hilton Sultanahmet’te açıldı

2020 Rusya’da Türk fındığının tanıtım yılı olacak

2020 Rusya’da Türk fındığının tanıtım yılı olacak

Yumurta ihracatının önünün açılması için KDV indirimi ilk adım oldu

Yumurta ihracatının önünün açılması için KDV indirimi ilk adım oldu

Bursa’da "temiz üretim" hamlesi

Bursa’da "temiz üretim" hamlesi

Trüf mantarı son kez ihaleye çıkarıldı

Trüf mantarı son kez ihaleye çıkarıldı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.