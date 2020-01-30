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Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.01.2020 15:48 | Son Güncelleme

Bankalardaki TL cinsi mevduat 1 trilyon 259 milyar 814 milyon 990 bin lira, yabancı para mevduatı ise 226 milyar 458 milyon dolar oldu.

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 18,5 milyar lira artarak 2 trilyon 648,9 milyar liraya yükseldi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 24 Ocak ile biten haftada 18 milyar 531 milyon 240 bin lira artarak 2 trilyon 630 milyar 379 milyon 553 bin liradan, 2 trilyon 648 milyar 910 milyon 793 bin liraya çıktı.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,01 artışla 1 trilyon 259 milyar 814 milyon 990 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 0,43 artarak 1 trilyon 284 milyar 672 milyon 564 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı geçen hafta 759 milyon dolar azalarak 226 milyar 458 milyon dolara indi.

Yurt içinde yerleşik kişilerin, YP mevduat tutarı 196 milyar 306 milyon dolar olurken, bunun 121 milyar 526 milyon dolarını yurt içinde yerleşik gerçek kişiler, 74 milyar 780 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik tüzel kişilerin mevduatları oluşturdu.

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER ARTTI

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, yüzde 0,79 artarak 456 milyar 281 milyon 967 bin liraya yükseldi. Taksitli ticari krediler de yüzde 0,18 yükselerek 376 milyar 979 milyon 786 bin lira oldu. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi, yüzde 1,24 artışla 151 milyar 186 milyon 466 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 187 milyar 833 milyon 6 bin lirası konut, 4 milyar 896 milyon 433 bin lirası taşıt ve 263 milyar 552 milyon 428 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörü TCMB dahil toplam kredi hacmi ise 24 Ocak ile biten haftada 11 milyar 914 milyon 967 bin lira artarak 2 trilyon 572 milyar 741 milyon 710 bin liraya yükseldi.

Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,71 artış gösterdi.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
bankacılık, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Mevduat,

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