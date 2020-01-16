Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 21,2 milyar lira azalarak 2 trilyon 603,2 milyar liraya geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 10 Ocak ile biten haftada 21 milyar 210 milyon 399 bin lira azalarak 2 trilyon 624 milyar 376 milyon 896 bin liradan, 2 trilyon 603 milyar 166 milyon 497 bin liraya indi.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,71 azalışla 1 trilyon 228 milyar 860 milyon 808 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 0,32 gerileyerek 1 trilyon 278 milyar 220 milyon 643 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı geçen hafta 1 milyar 398 milyon dolar artarak 226 milyar 176 milyon dolara çıktı.

Yurt içinde yerleşik kişilerin, YP mevduat tutarı 195 milyar 55 milyon dolar olurken, bunun 121 milyar 465 milyon dolarını yurt içinde yerleşik gerçek kişiler, 74 milyar 590 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik tüzel kişilerin mevduatları oluşturdu.