"Türkiye ekonomisi bu tür dalgalanmalara bugüne kadar olduğu gibi güçlü mukavemet gösteriyor. Finans sistemimiz çok güçlü. Bankacılık sistemimizde herkesin parası güvende. Bankacılık sistemi gerçekten finansal ataklara güçlü bir şekilde karşı koyuyor. Merkez Bankası likidite imkanlarını bollaştırdı. Merkez Bankası, hem TL hem döviz olarak piyasaya likidite veriyor. Bankalarımız bu açıdan da güvende. Ayrıca Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) garantisi var. BDDK'nın aldığı kararların da yararlı olduğunu düşünüyorum."

Akyüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son günlerde yaşanan spekültatif atağın suni bir gelişme olduğunu ifade ederek, yaşananların ekonominin temel dinamikleri ile açıklanamayacağını söyledi.

Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Genel Sekreteri Osman Akyüz, Türkiye'nin finans sisteminin çok güçlü olduğunu belirterek, "Bankacılık sistemimizde herkesin parası güvende. Bankacılık sistemi gerçekten finansal ataklara güçlü bir şekilde karşı koyuyor." dedi.

Akyüz, Hazine ve Hazine Bakanlığı tarafından açıklanan yeni ekonomik planın da isabetli bir program olduğunu işaret ederek, orta vadeli planla hayata geçirilecek istikrar programı ile piyasalara güven verileceğini söyledi.

- "Spekülatif haberlere prim verilmemeli"

Osman Akyüz, Türkiye'nin bölgenin en güçlü ve en dinamik ekonomisi olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin sanayisi, hizmet ve bankacılık sektörü gelişmiş bir ülke olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin dünyaya açık bir ülke olduğunu dile getiren Akyüz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"AB ile çok ciddi ve sıkı finansal ilişkiler var. Bizim ihracatımızın yüzde 50'sinden fazlası AB'ye yapılıyor. Bankacılık sistemimizin aldığı kredilerin çok önemli bir kısmı AB ülkelerinden. Özel sektörün aldığı krediler de Avrupa bankalarından. Dolayısıyla Türkiye ile Avrupa'nın kaderi birbirine çok bağlı. Avrupalılar bizi destekliyorlar. Avrupalıların yanı sıra dünyanın birçok ülkesinin Türkiye'de yatırımları var. O yatırımlara da biz sahip çıkmak zorundayız. O ülkeler de Türkiye'ye bu konuda destek verecekler.

Finansal sistemde bir sıkıntı gözlenmiyor. Bütün finansal aktörler görevinin başında. Bir panik de yaşamıyoruz. Spekülatif haberlere de hiçbir şekilde prim verilmemeli. Bu tür spekülatif haberlerin hiçbir geçerliliği yok. ABD bu yanlış kararlarını daha fazla sürdüremez. Türkiye tekrar istikrarlı zemine dönecektir." AA

