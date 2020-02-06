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Bankada hesabı olanlar bu tarihe dikkat! 10 yıl işlem görmeyenler TMSF'ye devredilecek

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.02.2020 11:00 | Son Güncelleme

2009 yılında beri hareket görmeyen zaman aşımına uğramış hesaplara ilişkin uyarı geldi. 10 yıldır işlem görmeyen mevduat hesapları 15 Haziran’a kadar bir değişiklik olmaması durumunda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilecek.

Bankada hesabı olanlar bu tarihe dikkat! 10 yıl işlem görmeyenler TMSF'ye devredilecek

En son işlem tarihinden başlayarak 10 yıl içinde işlem görmeyen hesaplar yasa gereği zamanaşımına uğruyor. Bu kapsamda 2009 yılından itibaren hareket görmeyen zamanaşımına uğramış olan hesaplar, 15 Haziran’a kadar bir değişiklik olmaması durumunda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilecek.

TMSF’den yapılan duyuruda Bankacılık Kanunu’nun 62’nci maddesi gereğince; bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son işlem tarihinden başlayarak on yıl içinde işlem görmeyen hesaplar zamanaşımına tabii oldukları bildirildi.

Duyuruda, “Söz konusu maddenin uygulanmasına ilişkin yayımlanan yönetmeliğin 8’inci maddesi gereğince zamanaşımına uğrayan mevduat, katılım fonu, emanet ve alacakların listesi Şubat ayı başından itibaren bankaların, TMSF, Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği internet sitelerinde Mayıs ayının sonuna kadar yayınlanacak.

Bu kapsamda, 2009 yılından itibaren hareket görmeyen zamanaşımına uğramış olan hesaplara ilişkin olarak yayınlanan listelerde ismi bulunan hesap/hak sahiplerinin, Haziran ayının 15’ine kadar işlem yapmaları gerekiyor. Vatandaşların Banka Şubeleri veya Genel Müdürlüklerine başvurmamaları durumunda yasa gereği zamanaşımına uğramış olan mevduat, katılım fonu, emanet ve alacakları Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilecektir” denildi.

Ayrıca hesap sahiplerinin e-devlet veya TMSF’nin internet sitesinden zaman aşımı sorgulaması yapabilecekleri bildirildi.

ZAMAN AŞIMINA UĞRAYAN HESAPLARA NE OLUYOR?

Söz konusu hesaplar için 15.06.2020 tarihine kadar hesap sahibi ya da mirasçıları tarafından bir talep olmaması durumunda, her türlü mevduat, emanet ve alacaklar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devrediliyor.

KAYNAK:İHA

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banka, hesap, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, zaman aşımı,

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