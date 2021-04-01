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Bankada parası olanlar dikkat: Stopaj indirimi devam ediyor!

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.04.2021 09:17 | Son Güncelleme

Resmi Gazete'de yer alan habere göre Türk Lirası mevduatlardaki stopajda indirim süresi 2 ay daha uzatıldı. Bankada Türk Lirası olan vatandaşlara yönelik teşvik edici adımların devam edeceği sinyali verildi.

Bankada parası olanlar dikkat: Stopaj indirimi devam ediyor!

Resmi Gazete'de yayınlanan 31 Mart 2021 tarihli ilana göre, Türk Lirası'na ilişkin mevduatlarda stopaj indiriminin devam edeceği belirtildi. Türk Lirası olarak bankaya yatırılan mevduatların artırılması ve teşvik edilmesi için geçtiğimiz Ekim ayında devreye giren ve 31 Mart 2021'e kadar uzatılan Türk Lirası mevduata stopaj avantajı 31 Mayıs 2021'e kadar uzatıldı.

STOPAJ İNDİRİMİ DEVAM EDİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre stopaj vergisi avantajı 2 ay daha sürecek.

Buna göre, Ekim 2020’de getirilen ve 6 ay uygulanan düzenlemeye göre TL mevduatlarda vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar vadeli hesaplarda yüzde 15 olan oran yüzde 5’e, 1 yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 12 olan oran yüzde 3’e, 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 10 olan stopaj oranı yüzde 0’a çekilmişti. Bu durum iki ay daha devam edecek.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
el koyun milletin parasına ben olsam banka da parası olandan vergi alın daha iyi dolar kasa ;)
param yok kafam rahat
Hep kalması lazım, hatta hepsini standart %5 yapacaksın. Yoksa kimse kusura bakmasın böyle ortamlarda tl de durulmaz.
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