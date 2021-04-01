Bankada parası olanlar dikkat: Stopaj indirimi devam ediyor!

Resmi Gazete'de yayınlanan 31 Mart 2021 tarihli ilana göre, Türk Lirası'na ilişkin mevduatlarda stopaj indiriminin devam edeceği belirtildi. Türk Lirası olarak bankaya yatırılan mevduatların artırılması ve teşvik edilmesi için geçtiğimiz Ekim ayında devreye giren ve 31 Mart 2021'e kadar uzatılan Türk Lirası mevduata stopaj avantajı 31 Mayıs 2021'e kadar uzatıldı.

STOPAJ İNDİRİMİ DEVAM EDİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre stopaj vergisi avantajı 2 ay daha sürecek.

Buna göre, Ekim 2020’de getirilen ve 6 ay uygulanan düzenlemeye göre TL mevduatlarda vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar vadeli hesaplarda yüzde 15 olan oran yüzde 5’e, 1 yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 12 olan oran yüzde 3’e, 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 10 olan stopaj oranı yüzde 0’a çekilmişti. Bu durum iki ay daha devam edecek.



