Bankalar 9 ayda mevduata yaklaşık 100 milyar lira faiz ödedi

Bankacılık sektörü eylül sonu itibarıyla mevduata 98 milyar 678 milyon liralık faiz öderken, kullandırdığı kredilerden de 203 milyar 632 milyon lira faiz geliri elde etti.

AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, bankacılık sektörünün dönem net karı eylül sonu itibarıyla 42 milyar 175 milyon lira seviyesinde gerçekleşti. Bu rakam geçen yılın 9 ayında 37 milyar 180 milyon lira düzeyinde bulunuyordu. Sektörün net kar bir yıllık süreçte yüzde 13,4 artış göstermiş oldu.

Bankalar 4 milyar 129 milyon liralık net karla en yüksek eylül ayı rakamını elde etti. Geçen yılın eylül ayında 3 milyar 900 milyon lira net kar elde eden sektör, karını yüzde 5,9 artırdı.

BANKALAR MEVDUATA 98,7 MİLYAR ÖDEDİ

Sektörünün toplam faiz gideri, bu yılın 9 ayında 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 55,2 artarak 148 milyar 121 milyon liraya yükseldi. Aynı dönemde bankaların mevduata verdiği faiz tutarı yüzde 48 artışla 98 milyar 678 milyon liraya ulaştı. Bu rakam 2017'nin eylül sonunda 66 milyar 691 milyon lira düzeyinde bulunuyordu.