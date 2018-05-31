Bankalar Birliğinden vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından yapılan açıklamada, birliğe yapılan bildirimlerden ilan, mesaj, internet reklamları veya mesajları vasıtasıyla "acil kredi", "hızlı kredi", "krediniz bir tık uzağınızda", "acil kredi mi lazım?", "İhtiyaçlarınıza en uygun krediyi sizin için analiz edelim" gibi ifadeler kullanılmak suretiyle vatandaşların sahtecilik ve dolandırıcılık yapan yetkisiz ve iyi niyetli olmayan kişilere yönlendirildiğinin anlaşıldığı bildirildi.

TBB tarafından yapılan açıklamada, birliğe yapılan bildirimlerden ilan, mesaj, internet reklamları veya mesajları vasıtasıyla "acil kredi", "hızlı kredi", "krediniz bir tık uzağınızda", "acil kredi mi lazım?", "İhtiyaçlarınıza en uygun krediyi sizin için analiz edelim" gibi ifadeler kullanılmak suretiyle vatandaşların sahtecilik ve dolandırıcılık yapan yetkisiz ve iyi niyetli olmayan kişilere yönlendirildiğinin anlaşıldığı bildirildi.

Açıklamada, bu reklamlarda kredi sicilleri ne olursa olsun, ödenecek komisyon karşılığında vatandaşlara bankalardan en uygun şartlarla kredi sağlanacağının vadedildiğinin altı çizildi.