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Bankalar Birliğinden vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.05.2018 11:38 | Son Güncelleme

Türkiye Bankalar Birliği'nce (TBB), ilan, mesaj ve internet reklamları aracılığıyla "acil kredi", "hızlı kredi", "krediniz bir tık uzağınızda" gibi ifadeler kullanılarak vatandaşların sahtecilik ve dolandırıcılık yapan kişilere yönlendirildiği belirtilerek, bu tür dolandırıcılık girişimlerine itibar edilmemesi gerektiği uyarısında bulunuldu.

Bankalar Birliğinden vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından yapılan açıklamada, birliğe yapılan bildirimlerden ilan, mesaj, internet reklamları veya mesajları vasıtasıyla "acil kredi", "hızlı kredi", "krediniz bir tık uzağınızda", "acil kredi mi lazım?", "İhtiyaçlarınıza en uygun krediyi sizin için analiz edelim" gibi ifadeler kullanılmak suretiyle vatandaşların sahtecilik ve dolandırıcılık yapan yetkisiz ve iyi niyetli olmayan kişilere yönlendirildiğinin anlaşıldığı bildirildi.

TBB tarafından yapılan açıklamada, birliğe yapılan bildirimlerden ilan, mesaj, internet reklamları veya mesajları vasıtasıyla "acil kredi", "hızlı kredi", "krediniz bir tık uzağınızda", "acil kredi mi lazım?", "İhtiyaçlarınıza en uygun krediyi sizin için analiz edelim" gibi ifadeler kullanılmak suretiyle vatandaşların sahtecilik ve dolandırıcılık yapan yetkisiz ve iyi niyetli olmayan kişilere yönlendirildiğinin anlaşıldığı bildirildi.

Açıklamada, bu reklamlarda kredi sicilleri ne olursa olsun, ödenecek komisyon karşılığında vatandaşlara bankalardan en uygun şartlarla kredi sağlanacağının vadedildiğinin altı çizildi.

Bu tür reklam ve mesajlara aldanarak işlem yapılması halinde vatandaşlara ait kişisel bilgilerin, iyi niyetli olmayan dolandırıcıların eline geçeceğine, maddi ve manevi mağduriyetlerin yaşanabileceğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dolandırıcılar, başvuruda bulunanların kişisel bilgilerini kullanarak bunlar adına hazırladıkları sahte belgeler ile kredi çekmektedirler. Bu tür dolandırıcılık olaylarında, dolandırıcılara itibar ederek bilmeden de olsa iş birliği yapan ve adlarına kredi çekilen kişilerin de hukuki, cezai ve mali sorumlulukları doğabilmektedir. Sahtecilik ve dolandırıcılık olaylarının engellenmesi, mağduriyetlerin önlenmesi için yukarıda belirtilen türdeki dolandırıcılık girişimlerine itibar edilmemelidir. Kredi kullanmak isteyen müşteriler, hiçbir şekilde aracı kullanmadan doğrudan doğruya bankalara başvurmalı ve sadece banka personeliyle iletişim halinde olmalıdır."AA

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Anahtar Kelimeler:
bankalar birliği dolandırıcı msj mail

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