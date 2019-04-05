Palandöken, yazılı açıklamasında, bankacılık sektöründe vatandaşlardan alınan işlem masraflarına dikkati çekti.

Bankaların birçok kalemde vatandaşlardan ücret aldığına işaret eden Palandöken, "Dijital ortamdaki işlemler özendirilmeye çalışılsa da bunlardan da hizmet ücreti alınıyor. Üstelik bu kesintiler tüm bankalarda aynı değil. Kimi bankalar bazı işlemlerden ücret alırken kimisi almıyor. Bu ücretlere standart getirilmeli. Vatandaşların mağdur edilmemesi için, bazılarının yaptığı gibi tüm bankalar dijital ortamda vatandaşa kolaylık sağlamalı. Bankalar dijital ortamdaki işlemlerden ücret almamalı. Vatandaş dardayken bankalar gereğinden fazla karda olmamalı." değerlendirmesinde bulundu.



KAYNAK:AA

