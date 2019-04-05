FİNANS

"Bankalar dijital ortamdaki işlemlerden ücret almamalı"

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.04.2019 13:39 | Son Güncelleme

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Vatandaşların mağdur edilmemesi için, bazılarının yaptığı gibi tüm bankalar dijital ortamda vatandaşa kolaylık sağlamalı. Bankalar dijital ortamdaki işlemlerden ücret almamalı." ifadesini kullandı.

"Bankalar dijital ortamdaki işlemlerden ücret almamalı"

Palandöken, yazılı açıklamasında, bankacılık sektöründe vatandaşlardan alınan işlem masraflarına dikkati çekti.

Bankaların birçok kalemde vatandaşlardan ücret aldığına işaret eden Palandöken, "Dijital ortamdaki işlemler özendirilmeye çalışılsa da bunlardan da hizmet ücreti alınıyor. Üstelik bu kesintiler tüm bankalarda aynı değil. Kimi bankalar bazı işlemlerden ücret alırken kimisi almıyor. Bu ücretlere standart getirilmeli. Vatandaşların mağdur edilmemesi için, bazılarının yaptığı gibi tüm bankalar dijital ortamda vatandaşa kolaylık sağlamalı. Bankalar dijital ortamdaki işlemlerden ücret almamalı. Vatandaş dardayken bankalar gereğinden fazla karda olmamalı." değerlendirmesinde bulundu.

KAYNAK:AA

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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Bendevi Palandöken banka ücret

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