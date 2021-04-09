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Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte bankaların çalışma saatleri

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.04.2021 23:50 | Son Güncelleme

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bankaların çalışma saatleri değişti. Bazı bankalar 12 Nisan itibari ile yeni çalışma saatlerinde hizmet vermeye başlayacak. Peki, bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte bankaların çalışma saatleri...

Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte bankaların çalışma saatleri

İş Bankası, Yapı Kredi, Garanti BBVA, QNB Finansbank ve Akbank'ın çalışma saatleri Pazartesi itibari ile değişecek. Koronavirüs vaka sayılarında artış sürerken bankalar koronavirüs tedbirler kapsamında bankalar da mesai saatlerini yeniden düzenledi. Peki, hangi banka kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte, ayrıntılar...

BANKALARIN GÜNCEL ÇALIŞMA SAATLERİ

İş Bankası çalışma saatleri: 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren saat 10:00-12:30 /13:30-16:30 olacak.

Garanti Bankası çalışma saatleri: 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren geçici olarak 10.00 - 12.30 ve 13.30 - 16.30 saatleri arasında hizmet verecek.

Yapı Kredi Bankası çalışma saatleri: 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren Yapı Kredi şubeleri 10.00-12.30 ve 13.30-16.30 saatlerinde çalışacak.

QNB Finansbank çalışma saatleri:12 Nisan 2021 tarihinden itibaren tüm şubeleri 10.00-12.30 ile 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet verecek.

Akbank çalışma saatleri: 12 Nisan 2021 Pazartesi tarihinden itibaren tüm şubeleri 10.00-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında açık olacak.


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