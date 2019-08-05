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Bankalar, son 3 yılın en düşük ilk yarı kârını elde etti

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.08.2019 11:30 | Son Güncelleme

Bankacılık sektörü karı yılın ilk yarısında 2018'in aynı dönemine göre yüzde 14,6 azalarak 24 milyar 776 milyon TL ile son 3 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti.Sektörün haziran ayı kârı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 azalarak 5 milyar 53 milyon TL oldu.

Bankalar, son 3 yılın en düşük ilk yarı kârını elde etti

Bankacılık sektörü kârı yılın ilk yarısında 2018'in aynı dönemine göre yüzde 14,6 azalarak 24 milyar 776 milyon oldu.

AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre Türk bankacılık sektörü yılın il yarısında 24 milyar 776 milyon TL net dönem kârı elde etti. Geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırılınca kârlılıktaki düşüş yüzde 14,6'ya işaret etti. Böylece son üç yılın en düşük ilk yarı kârı görüldü. 2017 ve 2018 yılları ocak-haziran dönemlerinde sektörün kârları sırasıyla 25,4 milyar TL ve 29 milyar TL seviyesinde idi.

Sektör haziran ayında ise 5 milyar 53 milyon TL net dönem kârı elde ederken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 azalış, bir önceki aya göre yüzde 41,9 artış görüldü.

KREDİ KARTLARINDAN ALINAN FAİZ 7,4 MİLYAR TL

Verilere göre, bankaların yılın ilk altı ayında elde ettiği toplam faiz geliri, 2018'in aynı dönemine göre yüzde 39,6 arttı. Haziran sonu itibarıyla 213 milyar lira olan bankaların faiz geliri, geçen yılın aynı döneminde 152,6 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu.

Bankalar yılın ocak-haziran döneminde kredilerden 163 milyar lira faiz geliri sağladı. Söz konusu gelirin 30,4 milyar lirası tüketici kredilerinden, 7,4 milyar lirası kredi kartlarından, 18,7 milyar lirası taksitli ticari kredilerden ve 106,5 milyar lirası diğer kredilerden alınan faizlerden oluştu.

MEVDUAT 94,7 MİLYAR FAİZ ÖDENDİ

Sektörün toplam faiz gideri, yılın ilk yarısında 2018'in aynı dönemine göre yüzde 62,7 artarak 139,6 milyar liraya yükseldi. Söz konusu dönemde bankaların mevduata verdiği faiz tutarı yüzde 63,2 artışla 94,7 milyar liraya ulaştı.

Toplam faiz giderlerinin yüzde 67,8'i mevduata ve yüzde 10,8'i bankalara verilen faizlerden oluştu.

Bankaların net faiz geliri, haziran sonu itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10 artarak 73,4 milyar lira oldu.

KREDİLERDEN ALINAN ÜCRET VE KOMİSYON 7,8 MİLYAR TL'YE ULAŞTI

BDDK verilerine göre, bankaların faiz dışı gelirleri haziran sonu itibarıyla 54,3 milyar liraya ulaştı. Faiz dışı gelirler içinde yer alan kredilerden alınan ücret ve komisyonların payı yüzde 14,4 oldu. Ücret ve komisyonlardan elde edilen gelir geçen yılın haziran sonuna göre yüzde 56,9 artarak 7,8 milyar liraya çıktı.

Ocak-haziran döneminde nakdi krediler üzerinden alınan ücret ve komisyonların tutarı 3,7 milyar lira, gayrinakdi krediler üzerinden alınanların tutarı da 4,1 milyar lira olarak hesaplandı.

Bankaların verdiği hizmetler üzerinden elde ettiği gelir ilk altı ayda 23,4 milyar lirayı aştı. Bankacılık hizmetlerinden elde edilen gelirin toplam faiz dışı gelirler içindeki payı da yüzde 43,1 olarak kayıtlara geçti.

PERSONEL GİDERİ ALTI AYDA 16,8 MİLYAR LİRA OLDU

BDDK verilerine göre, bankaların toplam faiz dışı giderleri haziran sonunda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 32,1 artarak 64,5 milyar lira olarak gerçekleşti.

Faiz dışı giderlerin yaklaşık 4'te biri personel giderlerinden oluştu. Söz konusu gider, haziran sonunda yüzde 23,6 artışla 13,6 milyar liradan 16,8 milyar liraya yükseldi.

Ocak-haziran dönemleri itibarıyla bankacılık sektörünün net dönem kârı şöyle (milyon TL):

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Anahtar Kelimeler:
Bankacılık Sektörü kar

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