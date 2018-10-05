Bankalar tüm kredilerde standartları sıkılaştırdı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bankaların 2018 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin değerlendirmeleri ile 2018 yılının dördüncü çeyreğine ilişkin beklentilerini içeren Banka Kredileri Eğilim Anketi’nin 2018 yılı 3’üncü çeyrek sonuçlarını duyurdu. Sonuçlara göre, bankaların, tüm kredi türleri için uyguladıkları standartları sıkılaştırdığı görüldü. Genel ekonomik faaliyetlere ilişkin beklentiler tüm kredi türlerini sıkılaştırıcı yönde etkilerken, işletmelere verilen kredilerde standartların sıkılaştırılmasındaki en etkili faktör endüstri ya da firmalara ilişkin görünüm oldu. 2018 yılının dördüncü çeyreği için beklentiler ise işletmelere verilen kredilerde standartların sıkılaşmaya devam edeceği, tüm bireysel kredi türlerinde ise standartların aynı kalacağı yönünde oldu.

Anket sonuçları kredi talebi açısından incelendiğinde, yılın üçüncü çeyreğinde işletmelerin kredi talepleri genel olarak azaldı. Özellikle yabancı para cinsinden açılan kredi, büyük işletmelere verilen kredi ve kısa vadeli kredi taleplerinde güçlü bir azalış görülmüştür. Tüm bireysel kredi türlerinde ise kredi taleplerindeki azalış bir önceki döneme göre güçlenerek devam etti. Talebi azaltıcı yönde etkileyen en önemli faktörün her kredi türünün kendi piyasasına ilişkin beklentiler olduğu görüldü.